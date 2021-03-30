رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

هديل غنيم: «هذه عدساتك يا عبلة» عن المدينة العربية بين القبح والجمال

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:10 م
هديل غنيم
هديل غنيم
خالد حماد
طباعة
أعلنت مساء أول أمس القائمة القصيرة لجائزة الملتقي العربي لناشري كتب الأطفال وصعدت "هذه عدساتك يا عبلة" الصادرة عن دار الشروق للكاتبة هديل غنيم للقائمة القصيرة لجائزة الملتقي عن فئة أفضل نص.

وتحصلت هديل غنيم من فترة قصيرة على جائزة عن قصتها "ليالي شهر زيزي حكاية داخل حكاية داخل حكاية" الأمر الذي يشير إلى أهمية ودور وجمال ونبل ما يقوم به كاتبي الأطفال، والمنوط بهم ف ترسيخ القيم النبيلة، ودور الجوائز كحافز مادي ومعنوي ي في التأكيد على هذا الدور.

وعن صعود "هذه عدساتك يا عبلة " للقائمة القصير ة لجائزة الملتقى تقول الكاتبة هديل غنيم لـ"الدستور": "أنا بحب القصة دي جدا، وسعيدة إنها لاقت تقدير".

وأضافت "بدأت أفكر فيها عندما جمعني حوار مع الأستاذة أميرة أبو المجد عن القاهرة، وعن الأحياء التي تغيرت معالمها، والأحياء الجديدة، وما بين الجمال والقبح والهدم والبناء وجدت نفسي أكتب عن أي مدينة عربية ليس شرط القاهرة".

وأكدت على أن "بلادنا شاهدة على تراث معماري جميل لكن أيضا شاهدة على احتلال وحروب وتعثر من جوانب مختلفة. جعلت نفسي مكان الطفلة أو الطفل وتساءلت عن علاقتها بكل هذا من خلال علاقتها بالمكان الذي يعيش فيه. أين بجد الجمال وكيف يتذوقه بل وكيف ينتجه؟".

وتابعت حديثها: "عبلة كانت ترتدي عدسات وردية باستمرار لخصوبة خيالها الجميل وضعف نظرها، أبوها كان يرتدي عدسات قديمة فهو يحب ذكرياته وأصحابه في الحي القديم، وأخوها عدساته سوداء ناقدة ولكن هذا يدفعه لطموح مشروع".

أما الأم "الست إصلاح" فهي توفر ثمن نظارات عبلة الطبية بحرفتها اليدوية الفنية، فهي منتجة للجمال، الحب والترابط بين أفراد الأسرة هو وجه آخر لهذا الجمال، ولهذا عبلة ترى أمها أجمل أم في الدنيا تماما كما يرى أبناء البلد بلادهم أجمل البلاد دون حاجة لدليل.

جدير بالإشارة إلى أن الكاتبة هديل غنيم صدر لها العديد من الأعمال الإبداعية منها: "كابتن شيرين، عيد ميلاد حرف الصاد، رحلات أحمد زويل، سر الحياة، ليالي شهرزيزي.. حكاية داخل حكاية داخل حكاية".

موضوعات متعلقة

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

إخلاء سبيل متهمى الفيرمونت بكفالة 100 ألف جنيه

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة


الصور

image description

دمياط تستعد للجمعة البيضاء 2021

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

الأكثر قراءة

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعرف على إمساكية رمضان 2021 في مصر

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

الآن.. تردد قناة إم بي سي دراما على النايل سات لمشاهدة مسلسلات رمضان 2021

ارتفاع نسبة رضا الأمريكيين عن عمليات التلقيح ضد كورونا لـ68%

أيام زمان

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

كواليس علاقة أنور وجدى بجماعة الإخوان

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

الحفر على الخشب من وحى الفنون الإسلامية.. ورشة ببيت السنارى

أهرام المريخ.. خرافات الحضارة والهجوم النووى على الكوكب الأحمر

هيئة الكتاب تعلن عن شروط الاشتراك بمعرض فيصل للكتاب المخفض

تصديا للقبح والظلام.. تفاصيل ليلة العيد الثاني لجوائز مؤسسة فاروق حسني