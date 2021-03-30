«الصحة»: الرضاعة الطبيعية تحمى الأطفال من كورونا

طالبت وزارة الصحة الأمهات بالحرص على استمرار الرضاعة الطبيعية خلال جائحة فيروس كورونا مع اتباع الإجراءات الوقائية.وقالت الوزارة إن الرضاعة الطبيعية تقوّي الجهاز المناعي للأطفال وتوفر حماية لهم من أمراض كثيرة، لافتة إلى أنه يجب الحرص على استمرار ارتداء الكمامات وعدم نزعها في الأماكن المزدحمة.