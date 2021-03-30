قومي المرأة بسوهاج ينظم حملة طرق الأبواب لحماية الإناث من الختان

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، حملة طرق الأبواب "احميها من الختان"، على مدار 3 أيام، فى 29 قرية على مستوى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف.وقالت الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس بسوهاج، إن إجمالى عدد الزيارات بلغ 15 ألف زيارة، والمستفدين 43 ألف و500 شخص، منهم 27 ألف سيدة وفتاة، و4500 رجل، و3 آلاف طفل، وعدد الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالختان التى تم استقبالها من خلال محامية مكتب الشكاوى منها ١١ شكوى و34 استفسارا.وأضافت وهبى، أن عضوات وأعضاء المجلس، والرائدات الريفيات نقلوا رسائل تتضمن رأي الدين في ختان الإناث، حقيقة كونه عادة وممارسة ضارة، تؤذي الفتاة، وأنه ليس من العبادات، رأي الطب، والعقوبة المنصوص عليها في القانون، لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الآثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة، بسبب هذه الجريمة.