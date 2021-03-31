سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة اليوم

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية اليوم

سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم













تقدم «الدستور» سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأربعاء 31-3-2021، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة المعلومات والتفاصيل عن أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، في البنوك التالية، "البنك الأهلي المصري، والبنك المركزي المصري، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبي الإسلامي".وارتفع مؤشر البحث على جوجل عن أسعار الدرهم الإماراتي، لذلك نستعرض لكم تقريرًا يوميًا عن حالة أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك المصرية، وتمثل أسعار العملات اهتمامًا للقارئ المصري والعربي يوميًا، على مؤشر البحث جوجل.لديكم أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر التحديثات في السوق المصرفي المصري، فى التقرير التالي:وصل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، داخل البنك الأهلي المصري، عند الشراء 4.2383 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 4.288 جنيه مصري.سجل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، في البنك المركزي المصري، عند الشراء 4.2608 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 4.2977 جنيه مصري.بلغ سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء 4.2400 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.2900 جنيه مصري.سجل سعر الدرهم، اليوم، عند الشراء 4.2383 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.2882 جنيه مصري.بلغ سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، داخل البنك، عند الشراء 4.247 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 4.288 جنيه مصري.وصل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء 4.2609 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.2937 جنيه مصري.