سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 31-3-2021
الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:23 ص
الدستورطباعة
تقدم «الدستور» سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأربعاء 31-3-2021، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة المعلومات والتفاصيل عن أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، في البنوك التالية، "البنك الأهلي المصري، والبنك المركزي المصري، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبي الإسلامي".
وارتفع مؤشر البحث على جوجل عن أسعار الدرهم الإماراتي، لذلك نستعرض لكم تقريرًا يوميًا عن حالة أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك المصرية، وتمثل أسعار العملات اهتمامًا للقارئ المصري والعربي يوميًا، على مؤشر البحث جوجل.
وصل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، داخل البنك الأهلي المصري، عند الشراء 4.2383 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 4.288 جنيه مصري.
سجل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، في البنك المركزي المصري، عند الشراء 4.2608 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 4.2977 جنيه مصري.
بلغ سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء 4.2400 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.2900 جنيه مصري.
سجل سعر الدرهم، اليوم، عند الشراء 4.2383 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.2882 جنيه مصري.
بلغ سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، داخل البنك، عند الشراء 4.247 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 4.288 جنيه مصري.
وصل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء 4.2609 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.2937 جنيه مصري.
وارتفع مؤشر البحث على جوجل عن أسعار الدرهم الإماراتي، لذلك نستعرض لكم تقريرًا يوميًا عن حالة أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك المصرية، وتمثل أسعار العملات اهتمامًا للقارئ المصري والعربي يوميًا، على مؤشر البحث جوجل.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاءلديكم أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر التحديثات في السوق المصرفي المصري، فى التقرير التالي:
سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم
وصل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، داخل البنك الأهلي المصري، عند الشراء 4.2383 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 4.288 جنيه مصري.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، في البنك المركزي المصري، عند الشراء 4.2608 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 4.2977 جنيه مصري.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة اليوم
بلغ سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء 4.2400 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.2900 جنيه مصري.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم
سجل سعر الدرهم، اليوم، عند الشراء 4.2383 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.2882 جنيه مصري.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية اليوم
بلغ سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، داخل البنك، عند الشراء 4.247 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 4.288 جنيه مصري.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم
وصل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء 4.2609 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.2937 جنيه مصري.
قد يهمك أيضا: