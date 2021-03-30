«الشبحي» يناقش احتياجات مستشفيات اليمن مع «هاندي كاب انترناشيونال»

التقى القائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى الجمهورية النموذجي العام بعدن العاصمة اليمنية المؤقتة، الدكتور سالم الشبحي، اليوم، مدير المشاريع في منظمة «هاندي كاب انترناشيونال» الفرنسية «استريد آينف».وناقش الدكتور الشبحي مع «استريد آينف» الاحتياجات الصحية التي تحتاجها مستشفى الجمهورية العام وباقي المستشفيات في جنوب اليمن، بالإضافة إلى ما تحتاجه مراكز العزل الصحي المتواجدة داخل المستشفى وغيرها من المحاجر والمراكز.واتفق الطرفان على توفير قائمة بكافة الاحتياجات العينية، بالإضافة إلى احتياجات الكادر البشري، على أن توفرها بالتنسيق بين الجانبين، بحسب الإجراءات الرسمية المتبعة.وأكد الدكتور الشبحي خلال اللقاء، حاجة المستشفى لأي دعم يمكن أن يخدم المرضى والمصابين في مراكز العزل، مشيدًا بتدخل المنظمة الفرنسية واستعدادها دعم المستشفى.