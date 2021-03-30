«صحة المنوفية»: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال حققت 99% من المستهدف

أعلن الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن إجمالي عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم حتى اليوم بلغ نحو 662282 طفل بنسبة تغطية بلغت 98.86% من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مدار ثلاثة أيام.وأشار جودة، إلى أن الحملة تنتهي فعالياتها غدًا الأربعاء، والتي تستهدف تطعيم 669945 ألف طفل، من الأطفال المصريين وغير المصريين بالمحافظة، من خلال 1850فريق مقسمين إلى فرق ثابتة بالمراكز الصحية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة وأخرى متحركة تجوب المنازل ومن شقة إلى شقة.وترأس وكيل صحة بالمنوفية، الاجتماع المسائي والخاص باليوم الثالث لمشرفي الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة المنوفية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، بحضور مشرفي وزارة الصحة، والدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، ومدير عام الطب الوقائي، ومديري الإدارات الصحية ومشرفي الحملة بالمحافظة.