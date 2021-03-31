مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 31 مارس 2021

مواعيد قطارات الإسكندرية

مواعيد قطارات الصعيد

قائمة غرامات مخالفات ركاب القطارات ٢٠٢١





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5- إلقاء المخلفات داخل المحطات والقطارات تبلغ قيمة غرامتها 50 جنيها.



6- في حالة ركوب القطار والامتناع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو الركوب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الأجرة.

5- إلقاء المخلفات داخل المحطات والقطارات تبلغ قيمة غرامتها 50 جنيها.6- في حالة ركوب القطار والامتناع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو الركوب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الأجرة.

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم يذهب الكثير من المغتربين إلى محافظاتهم، للمعايدة والإفطار مع أسرهم، وكذلك ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 31 مارس 2021.قطار رقم 818: تنطلق رحلته من ميت غمر الساعة 4 مساءً، وينتهي في القاهرة الساعة 5:55 دقيقة.قطار رقم 2 تنطلق رحلة القطار من الإسكندرية الساعة 2:15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6:25 دقيقة.قطار رقم 1202: تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2:15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6:55 دقيقة.قطار 1108: وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3:30، وتنهي فى القاهرة الساعة 7:10 دقيقة.قطار رقم 4: تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6:15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7:50 دقيقة.قطار رقم 588: تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4:30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6:45.قطار رقم 18: تنطلق رحلته من الإسكندرية فى الساعة 2 ظهرا وتنتهي رحلته في القاهرة الساعة 5:15 مساءً.قطار رقم 24: تنطلق رحلته من القاهرة الساعة 14:25 وتنتهي رحلته فى القاهرة الساعة 18:40 دقيقة.قطار 162تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 14:20 متجهة لمحافظات الصعيد حتى تنتهي رحلة القطار في تمام الساعة 17:20 في العياط.قطار 88تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 1:50 من اسيوط متجهة لمحافظات الصعيد، حتى يصل محطة النهاية في أسوان بتمام الساعة 10:55.قطار 976تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 2:45 من أسيوط، ويستكمل عملية السير فى محافظات الصعيد حتى يصل إلى المحطة النهائية بأسوان فى تمام الساعة 11:10.قطار 966تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 3:30 فى أسيوط، ليصل محطة النهاية أسوان فى تمام الساعة 11:25.تتعدد الغرامات التي توقع على المواطنين خلال مخالفتهم لقوانين ولوائح السكك الحديدية، وهي:1- النزول أو الصعود من القطارات أثناء السير أو من الأماكن غير المحددة للصعود والنزول.2- العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط.3- في حالة الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباتها أو في أي مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو أثناء سير القطارات.4- حمل أي مواد قابلة للاشتعال، وتبلغ قيمة غرامتها 420 جنيها.