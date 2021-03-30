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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«المتحدة» تطلق برومو الملك لـ«عمرو يوسف» (فيديو)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:01 م
الملك عمرو يوسف
الملك عمرو يوسف
محمد قدري
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أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي برومو مسلسل الملك من بطولة عمرو يوسف للعرض خلال رمضان.
مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمي نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وبطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام.
ويعود عمرو يوسف بمسلسل "الملك" إلى الدراما في شهر رمضان المقبل بعد غياب عامين، ويجسد فيه شخصية "الملك أحمس" ورحله كفاحه ضد الهكسوس.
"الملك" يعد من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويعد أول عمل فرعوني حقيقي للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعي.

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