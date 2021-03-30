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القبلة

«الطريقة الكسنزانية» تطالب نوابها حول العالم بتفعيل الإرشاد الديني

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:50 م
الطريقة الكسنزانية
الطريقة الكسنزانية
كتب : عمرو رشدى
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طالبت الطريقة القادرية الكسنزانية بالعراق والعالم الإسلامي، برئاسة شيخها شمس الدين محمد نهروا الكسنزان، نوابها وخلفائها بجميع أنحاء العالم بضرورة تفعيل الإرشاد الديني، لمواجهة الأفكار المتشددة ونشر الأفكار الوسطية التي يدعوا لها التصوف.

وقالت الطريقة الكسنزانية في بيان لها اليوم الثلاثاء "الإرشاد الكسنزاني واجب على كل مريد في الطريقة سواء كان رجل أو امرأة أو شاب أو فتاة، والمسؤولية التضامنية المباشرة لخلفاء التكايا والزوايا مع مرشدي الطريقة ضرورة للتعاون وانجاح عملية الإرشاد الكسنزانية العالمية، والتي أساس النجاح فيها هو صفاء القلوب وصدق النية، والمحبة الخالصة، لأن التصوف الكسنزاني هو الامتداد الطبيعي للوسطية الحقيقية للإسلام.

وتابع البيان أن منهج التربية الروحية والأخلاقية والإنسانية في الطريقة العلية القادرية الكسنزانية هو عين المنهج الروحي الذي ربى حضرة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآلة وصحبه وسلم تسليما الصحابة عليه، وفق الله الجميع ببركة حضرة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآلة وصحبه وسلم تسليما، وببركة مشايخ الطريقة العلية القادرية الكسنزانية.

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