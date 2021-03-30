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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الدراسات الإفريقية» تقيم حفلًا لتأبين عميدها السابق

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:27 م
حفل تأبين أسرة محمد
حفل تأبين أسرة محمد نوفل
عمرو خان
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أقامت كلية الدراسات الإفريقية العليا، برئاسة الدكتور عطية الطنطاوي، القائم بأعمال عميد الكلية، حفلًا لتأبين الدكتور محمد نوفل عميد الكلية السابق.

حضر حفل التأبين أسرة محمد نوفل، وزمرة من أساتذة وزملاء وأصدقاء وتلامذة الراحل من داخل الكلية والجامعة ومن كليات اللغات والترجمة جامعة الأزهر، ودار العلوم جامعة الفيوم، وكلية الزراعة جامعة بنها، كما حضر ممثلون عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي، ومندوب الجمعية الإفريقية بالقاهرة، ومنسق عام مكتب الشباب الإفريقي بوزارة الشباب والرياضة، وممثلين عن الاتحاد العام للطلبة الأفارقة بجمهورية مصر العربية، وممثلين عن الجهاز الإداري بالكلية.

حملت كلمات المشاركين في حفل التأبين مشاعر ملؤها الحب والوفاء والإخلاص للعالم الجليل ولما قدمه من تضحيات طوال مسيرته العلمية والعملية، كما جاءت كلمات المشاركين في الحفل كاشفة عن جوانب إنسانية كثيرة في شخصية محمد نوفل العالم والأب والإنسان والقدوة لكل من عرفه وصاحبه وتتلمذ على يديه.

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