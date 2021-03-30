«الدراسات الإفريقية» تقيم حفلًا لتأبين عميدها السابق

أقامت كلية الدراسات الإفريقية العليا، برئاسة الدكتور عطية الطنطاوي، القائم بأعمال عميد الكلية، حفلًا لتأبين الدكتور محمد نوفل عميد الكلية السابق.حضر حفل التأبين أسرة محمد نوفل، وزمرة من أساتذة وزملاء وأصدقاء وتلامذة الراحل من داخل الكلية والجامعة ومن كليات اللغات والترجمة جامعة الأزهر، ودار العلوم جامعة الفيوم، وكلية الزراعة جامعة بنها، كما حضر ممثلون عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي، ومندوب الجمعية الإفريقية بالقاهرة، ومنسق عام مكتب الشباب الإفريقي بوزارة الشباب والرياضة، وممثلين عن الاتحاد العام للطلبة الأفارقة بجمهورية مصر العربية، وممثلين عن الجهاز الإداري بالكلية.حملت كلمات المشاركين في حفل التأبين مشاعر ملؤها الحب والوفاء والإخلاص للعالم الجليل ولما قدمه من تضحيات طوال مسيرته العلمية والعملية، كما جاءت كلمات المشاركين في الحفل كاشفة عن جوانب إنسانية كثيرة في شخصية محمد نوفل العالم والأب والإنسان والقدوة لكل من عرفه وصاحبه وتتلمذ على يديه.