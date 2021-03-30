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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:41 م
عبد الحليم
عبد الحليم
ايهاب مصطفى
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كثير من الهدايا منحها عبد الحليم حافظ لأصدقائه والتي تثبت أنه كان كريمًا إلى أقصى حد وكان يقدر تلك القيمة العظيمة وهى قيمة الصداقة، وفي التقرير التالي نبرز أهم هدايا العندليب لأصدقائه.

شقة فاخرة للعمرسي
تعرف عبد الحليم حافظ على صديقه ورفيق دربه مجدي العمروسي عام 1951 في حفل عيد ميلاد فهمي عمر، وحينما اشتهر عبد الحليم أهدى لمجدي مفتاح شقة فارهة في برج الزمالك بالدور التاسع وكانت هذه الشقة الهدية مجهزة بالأثاث والديكور وجميع اللوازم.

كاميرا لفاروق
في إحدى رحلات حليم بباريس طلب من صديقه المصور فاروق إبراهيم أن يعاونه في انتقاء كاميرا قيمة لأنه يريد أن يهديها لصديق عزيز لديه، وانتقى فاروق أغلى وأفخم كاميرا في المحل، وفوجئ بأن حليم يهديها له.

كاسيت للأبنودي
أول جهاز كاسيت عرفه الأبنودي في حياته كان هدية من حليم، واستخدمه الأبنودي في جمع السيرة الهلالية.

أورج للحسيني
أول أورج حديث عزف عليه مجدي الحسيني كان هدية من حليم.

جيتار عمر خورشيد
أما آخر هدايا حليم قبل رحيله فكانت جيتارا للفنان الراحل عمر خورشيد وقد وصلت هذه الهدية لعمر خورشيد مع جثمان حليم على إثر وفاته، حسبما ذكرت جريدة الميدان في تقرير نشر عام 2001.

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