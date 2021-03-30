«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

تحدثت الفنانة زبيدة ثروت عما نشرته إحدى الصحف بأن زوجها المنتج السوري الراحل صبحي فرحات كان قوادا لبعض الفنانات لحساب حبيب العادلي وصفوت الشريف، مشيرة إلى أن بناتها غضبن من هذا الكلام بشدة.وقالت: "هذا الكلام لا يخصني لأنني انفصلت عن صبحي رحمه الله منذ عقود طويلة، وإن كنت بصراحة شديدة لم أسمع عنه مثل هذا الكلام خلال فترة زواجي به، ولكن بناتي الأربع اللاتي أنجبتهن منه غضبن بشدة حينما قرأن هذه الصحيفة وقررن مقاضاتها عن الأضرار التي لحقت بهن جراء نشر هذا الكلام المشين عن والدهن".الفنانة أضافت في حوارها مع مجلة "الكواكب" عن حال الفن بعد الثورة المصرية: "الفن عندنا ليس فاسدا لكي تصل الثورة إليه، صحيح أن مستواه قد تراجع بشكل ملحوظ عما كان عليه في فترة الخمسينيات والستينيات، ولو تكلمنا بشكل تفصيلي فسنجد أن السينما تقدم أعمالا وأفكارا جيدة تستحق المشاهدة، أما الدراما والتليفزيون فهناك بعض الأعمال التافهة التي تستخف أحيانا بعقول المشاهدين".