الزمالك يصدر بيانًا ضد قرارات اتحاد السلة ويهدد بالتصعيد

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، بيانا منذ قليل، بشأن القرارات الصادرة عن اتحاد كرة السلة حول أحداث مباراة الزمالك والأهلي والتي كان مقررا إقامتها أمس الاثنين داخل القلعة البيضاء.

وجاء نص بيان الزمالك على النحو الآتي:

"ترفض اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز القرارات الصادرة عن اتحاد كرة السلة حول أحداث مباراة الزمالك والأهلي التي لم تقم بصالة نادي الزمالك أمس الاثنين.