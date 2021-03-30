غدًا.. ثاني جلسات مزور تراخيص البناء في المعادي

تستكمل الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة غدًا محاكمة أخطر مزور تراخيص التي تصدرها الأحياء وذلك في القضية رقم 3222 لسنة 2019.تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف عيسي ومحمد محمد محي الدين وكامل سمير كامل وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.وأحالت النيابة "ك.ا" المتهم بالتزوير في التراخيص التي تصدرها الأحياء بعد إصدارها أمرًا بالمنع من مغادرة البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر والقبض عليه فور محاولته الخروج من البلاد.وخاطبت النيابة نقابة المحامين بمنع المذكور من ممارسة المهنة، لارتكابه العديد من الجرائم حيث تضمنت آخر جرائمه بأن المتهم استولى من إحدى الشركات مبالغ طائلة بزعم أنها رسوم إصدار هذه التراخيص وعندما شك ممثل الشركة في الأوراق التي أحضرها المتهم تقدم ببلاغ للنيابة والتي حققت في الواقعة وأحالت الأوراق للطب الشرعي الذي ثبت في تقرير الطب الشرعي بأن جميع الأختام والتوقيعات المنسوبة مزورة وعلي ذلك صدر قرار بإحالة المتهم الي محكمة الجنايات.