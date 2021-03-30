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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس السلم والأمن الإفريقى يتعهد بدعم السودان

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:51 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
محمد عمر
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أكد مجلس السلم والأمن الإفريقي مساندته للسودان، والتزامه الكامل بدعم المرحلة الانتقالية وتحقيق الديمقراطية.
جاء ذلك خلال لقاء مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية اليوم بأعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي، برئاسة ممثلة دولة كينيا ورئيسة المجلس.
وعبرت مريم الصادق عن امتنان السودان وترحيبه بزيارة وفد مجلس الأمن والسلم الإفريقي في وقت مهم، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد الإفريقي وجميع أجهزته للسودان والحرص على دعم الأمن والسلام فيه وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
من جانبها، رحبت رئيسة الوفد وممثلة دولة كينيا بالانجازات التي حققتها حكومة الفترة الانتقالية وآخرها التوقيع على إعلان المبادئ مع الحركة الشعبية - شمال، إضافة إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والعديد من الإصلاحات الاقتصادية.
وأكدت ممثلة الوفد الإفريقي دعم ومساندة الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن الإفريقي، للشعب السوداني وحكومته، والتزامهم الكامل بدعم المرحلة الانتقالية.

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