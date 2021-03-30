مجلس السلم والأمن الإفريقى يتعهد بدعم السودان

أكد مجلس السلم والأمن الإفريقي مساندته للسودان، والتزامه الكامل بدعم المرحلة الانتقالية وتحقيق الديمقراطية.

جاء ذلك خلال لقاء مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية اليوم بأعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي، برئاسة ممثلة دولة كينيا ورئيسة المجلس.

وعبرت مريم الصادق عن امتنان السودان وترحيبه بزيارة وفد مجلس الأمن والسلم الإفريقي في وقت مهم، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد الإفريقي وجميع أجهزته للسودان والحرص على دعم الأمن والسلام فيه وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

من جانبها، رحبت رئيسة الوفد وممثلة دولة كينيا بالانجازات التي حققتها حكومة الفترة الانتقالية وآخرها التوقيع على إعلان المبادئ مع الحركة الشعبية - شمال، إضافة إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والعديد من الإصلاحات الاقتصادية.

وأكدت ممثلة الوفد الإفريقي دعم ومساندة الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن الإفريقي، للشعب السوداني وحكومته، والتزامهم الكامل بدعم المرحلة الانتقالية.