الأنبا رافائيل يشارك في لقاء شباب الأقباط بإيبارشية باريس

شارك الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط البلد، مساء اليوم في لقاء شباب الأقباط بإيبارشية باريس وشمال فرنسا، وذلك عبر تقنية البث المباشر.وشاركه بكلمة روحية في اللقاء، الأنبا مارك أسقف شمال فرنسا وباريس، كما استقبل نيافته تساؤلات الشباب خلال اللقاء، الخاصة بالشئون الروحية والاجتماعية لهم.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذي يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.