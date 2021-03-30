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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

هيئة الكتاب تعلن عن شروط الاشتراك بمعرض فيصل للكتاب المخفض

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:22 م
هيثم الحاج علي
هيثم الحاج علي
ايهاب مصطفى
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أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي عن فتح باب الاشتراك بمعرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب والمقرر إقامته خلال الفترة من ٨ حتى ١٨ رمضان المقبل بأرض الهيئة بشارع فيصل الطالبية الهرم، غدا الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١ بمقر الهيئة.

والمعرض خاص بالكتب المخفضة فقط على أن لا يزيد سعر الكتاب الواحد عن عشرون جنيها، وسوف يشارك بالمعرض سور الأزبكية وقطاعات وزارة الثقافة ودور النشر الخاصة بعرض كتب استوك.

ويأتي المعرض بعد معرض الإسكندرية التاسع للكتاب الذى أقامته هيئة الكتاب بأرض كوتة في ٢٥ مارس الجاري عقب قرار مجلس الوزراء بعودة المعارض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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