هيئة الكتاب تعلن عن شروط الاشتراك بمعرض فيصل للكتاب المخفض

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي عن فتح باب الاشتراك بمعرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب والمقرر إقامته خلال الفترة من ٨ حتى ١٨ رمضان المقبل بأرض الهيئة بشارع فيصل الطالبية الهرم، غدا الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١ بمقر الهيئة.والمعرض خاص بالكتب المخفضة فقط على أن لا يزيد سعر الكتاب الواحد عن عشرون جنيها، وسوف يشارك بالمعرض سور الأزبكية وقطاعات وزارة الثقافة ودور النشر الخاصة بعرض كتب استوك.ويأتي المعرض بعد معرض الإسكندرية التاسع للكتاب الذى أقامته هيئة الكتاب بأرض كوتة في ٢٥ مارس الجاري عقب قرار مجلس الوزراء بعودة المعارض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.