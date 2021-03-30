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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أهرام المريخ.. خرافات الحضارة والهجوم النووي على الكوكب الأحمر

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:16 م
المريخ
المريخ
ايهاب مصطفى
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يبدو أن الهوس بربط مصر القديمة والأهرام بالفضاء لم ينته بعد، حيث التقطت أدوات التصوير الخاصة بمركبة الفضاء "فايكنج 1" عام 1976 صورًا لمجموعة تلال فوق سطح المريخ في المنطقة التي تعرف باسم "كايدونيا" شمالي الكوكب ادعى البعض أنها أهرام أشبه بأهرام مصر، حيث يؤكد أصحاب هذا الادعاء ومنهم السويسري إيريك فون دانكان والدكتور سيد كريم بأن من أنشأ تلك الأهرام كائنات متطورة عاشت منذ آلاف السنين وجاءت إلى مثل تلك الكواكب وأنشأت فيها حضارات متقدمة، وهي التي جاءت إلى الأرض وأنشأت بدورها الأهرام المصرية وعلمت المصريين الحكمة وعلوم المعرفة.

واستغل دانكان ذلك الولع بعلوم الفضاء والاكتشافات الفضائية التي حدثت خلال فترة الستينيات وما بعدها ونجح في الترويج لتلك الخرافة بشكل مخيف، حتى أن مبيعات كتبه قد وصلت إلى ملايين النسخ.

أما في عام 2014، زعم الفيزيائي الأمريكي جون براندنبورج أنه وجد أدلة على وجود آثار لحضارة قديمة كانت تعيش على كوكب المريخ قد تم القضاء عليها نتيجة لهجوم نووي شنه سباق أجنبي آخر، وأنه لا يزال من الممكن تتبع أدلة المذبحة على سطح الكوكب. وقد تكرر هذا الادعاء حينما اكتشف باحثو وكالة الناسا الفضائية الأمريكية مجسما على سطح كوكب المريخ في عام 2015، رأوا أنه هرم مشابه للأهرام المصرية. ويربط أصحاب تلك الخرافة بينها وبين تفوق المصريين القدماء في علوم الفلك والهندسة والتي مكنتهم من الاتصال بتلك الكواكب ومعرفة الخرائط الفلكية التي حددت مواعيد اقترابها من الأرض. ويزعم أحد الهواة المهتمين بعالم الفضاء ويدعى جو وايت بأنه قد وجد ضمن صور رحلات الناسا كتلة حجرية في منطقة مقاربة لأهرام المريخ تشبه أبو الهول، وهو ما يؤكد على أن تلك المنطقة كانت على نسق هضبة أهرام الجيزة!

ويأتي السؤال: كيف استطاع المصريون القدماء الصعود إلى تلك الكواكب وبناء أهرام على سطحها؟ ولا يجد أصحاب تلك الخرافة صعوبة في إيجاد الإجابة، حيث اعتقدوا أن المصريين القدماء قد وصلوا إلى الفضاء عن طريق طائرات وسفن فضاء، متحججين بوجود أنموذج لطائرة خشبية في حجرة الطيور بالمتحف المصري والتي قادت البعض لتأكيد هذا الاعتقاد، ولكن هذا النموذج الخشبي يحتمل أن يكون مجرد محاكاة للطيور وليس لطائرات.

وتأتي حجتهم الثانية في معبد أبيدوس في محافظة سوهاج والذي بناه الملك سيتي الأول وأكمله من بعده ابنه رمسيس الثاني، حيث صُوّر على الإفريز فوق الأعمدة نقش غامض لدبابة ومجموعة من الطائرات ضمن نص بالهيروغليفي. ولكن مع دراسة النص بشكل علمي سنكتشف أنه عبارة عن نصين متداخلين كُتبوا في عصرين مختلفين، أحدهما من عصر سيتي الأول وهو عبارة عن نصٍ ترجمته "ضارب الأقواس التسعة"، والثاني من عصر رمسيس الثاني لمّا أكمل المعبد بعد وفاة والده، وهذا بعد ما تم ملئ النص القديم بطبقة من الجص وسُجل عليه نص ترجمته "الذي يحمي مصر، وهازم البلاد الأجنبية"، ولكن حينما سقطت طبقة الجص ظهر النص متداخلا، وصنع الأشكال المزعوم بأنها طائرات ودبابات.

بينما تظهر الحجة الثالثة من خلال استخدام المصريين القدماء لما يعرف بمراكب الشمس والتي وجدت بجوار هرم الملك خوفو، ولكن تلك المراكب ما هي إلا مراكب جنائزية ضخمة صنعها الملك خوفو كي يقوم برحلته الرمزية بصحبة رب الشمس في العالم الآخر وتم الكشف عنها في حُفَرٍ مستقلة جنوبي الهرم على يد كمال الملاخ عام 1954م.

أما عن تلك الأشكال التي ادعي أنها أهرامات على سطح المريخ، فإنه بفحص وتحليل تلك الصور يتضح لنا أنها تكوينات حجرية ناشئة من عوامل التعرية والتأثيرات الجوية التي حدثت على سطح الكوكب الأحمر، خاصة ظهورها في منطقة "كاندور كازما" بكايدونيا وهي أحد أكبر الأخاديد في وادي "مارينز" ليجعلها عرضة للتآكل والنحر المستمر، وليس لها قاعدة مربعة ولا حتى مستطيلة كالتي يجب أن تتوافر في بناء الهرم، مثلها مثل تلال الواحات السوداء والبيضاء والتي نراها من بعيد على شكل هرم، بينما حين نقترب منها نكتشف أنها شكل جبل هرمي وليس هرمًا حقيقيًا. كما أن طبيعة كوكب المريخ لا تساعد على قيام حضارة مشابهة في المفردات بالحضارة المصرية القديمة لظروفه المناخية والبيئية المختلفة عن الأرض، وإذا ما كان هناك أهرام على سطح المريخ، فلماذا لم نجد معابد ومقابر ونقوشًا هيروغليفية؟، حسبما ذكر الدكتور شريف شعبان في كتابه "أشهر خرافات الفراعنة"، والذي صدر عن دار "ن" للنشر والتوزيع.

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