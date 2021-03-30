ضبط أطراف مشاجرة بالأسلحة البيضاء في طنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم ثان طنطا اليوم الثلاثاء، من ضبط أطراف مشاجرة بنطاق دائرة القسم بعد إشهار عدد من الأسلحة البيضاء دون وقوع إصابات.كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا ومعاونيه من السيطرة على مشاجرة نشبت بين عدد من المواطنين أمام موقف كائن بشارع البحر بطنطا.وبالفحص وبعمل التحريات الأمنية تبين ان المشاجرة نشبت بسبب ركنة أحد السيارات أمام موقف انتظار بشارع البحر مما ادي إلى حالة من تراشق الكلام بينهم وتصاعدت الاحداث حتى نشبت مشاجرة وتم السيطرة على المشاجرة وضبط المتهمين الــ 7 وعدد من الأسلحة البيضاء المشهرة دون وقوع إصابات بين الأطراف.تم اقتيادهم لديوان القسم وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.