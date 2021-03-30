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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤولون ليبيون: «مصلحة أمريكا تتمثل في إخراج المرتزقة»

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:12 م
مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي
سميرة إبراهيم
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ثمن مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، فتحي بوعلوية المريمي، جهود الولايات المتحدة في حل أزمة ليبيا، مشيرا إلى أنها لعبت دورا كبيرا في كل الحوارات التي جرت خلال الفترة الماضية بين جميع الأطراف، حتى انتهت الأمور بتشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والاتجاه إلى انتخابات ٢٤ ديسمبر.

وقال مستشار رئيس مجلس النواب في تصريحات لـ«الدستور» إن أمريكا يهمها ما يجري في ليبيا ولعبت دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف بدعم مبعوث الأمم المتحدة وكل الدول التي ساهمت في ذلك.

وأضاف: «لا ننسى أن أمريكا لها اهتمام كبير بالنفط، وليبيا مصدر مهم جدا للنفط في العالم، وواشنطن لديها شركات نفطية في ليبيا تهمها مصالحها، وأقول أن الولايات المتحدة الآن تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في ليبيا».

من جانبها، قالت سلوى الدغيلي، مندوبة ليبيا سابقًا لدى الأمم المتحدة: «كل التصريحات التي صدرت عن أمريكا تتماشى مع خارطة الطريق التي تم إقرارها وهي تتمثل في ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة».

أوضحت «الدغيلي» في تصريحات لـ«الدستور» أنه من الضروري الالتزام بالانتخابات، غير أن هذه التصريحات في حد ذاتها لا تكفي ويجب أن تترجم ضغطا لإخراج المرتزقة.

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