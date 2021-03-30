ارتفاع معدل التضخم فى ألمانيا خلال الشهر الحالى

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الأولية الصادرة، الثلاثاء، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك خلال مارس الحالي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أساسي.وارتفعت أسعار المستهلك خلال مارس الحالي بنسبة 1.7% مقابل 1.3% خلال فبراير الماضي.وكان آخر شهر وصل فيها معدل التضخم إلى هذا المستوى يناير 2020 كما جاء معدل التضخم خلال العام الحالي متفقا مع توقعات المحللين.في الوقت نفسه زادت أسعار المستهلك خلال الشهر الحالي بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر الماضي، بعد زيادتها بنسبة 0.7% شهريا خلال الشهر الحالي.في الوقت نفسه ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال الشهر الحالي بنسبة 2% سنويا مقابل 1.6% خلال فبراير الماضي. كما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5% شهريا خلال الشهر الحالي بعد ارتفاعها بنسبة 0.6% شهريا خلال الشهر الماضي وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي.ومن المقرر صدور البيانات النهائية للتضخم في ألمانيا خلال الشهر الحالي يوم 15 أبريل المقبل.