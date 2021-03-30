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محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:10 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام فهمي
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قالت هيئة ميناء دمياط، إنه تم تداول 27 سفينة بالميناء خلال اليوم الثلاثاء.

واستقبل الميناء ناقلة الغاز المسال ( METHANE LYDON VOLNEY ) والتى ترفع علم بارمودا والتى يبلغ طولها 284 مترا وبعرض 43 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 الف طن من الغاز المسال متجهة الى اسبانيا.

وتابع اللواء بحرى أ.ح وليد عوض رئيس مجلس الإدارة عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الإستعداد حتى مغادرتها بأمان.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33857 طن تشمل: 15944 طن فوسفات و6713 طن رمل و11000 طن يوريا و200 طن علف بنجر.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47817 طن تشمل: 27178 طن ذرة و1027 طن نواتج ذرة و7000 طن فول صويا و6995 طن حديد و3510 طن زيت طعام و2107 طن خشب زان.

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 750 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطس وخس وفاصوليا وفلفل ) وحاصلات زراعية ( برسيم وحمص وسمسم وكراوية وليمون ) وفواكه ( فراولة وبرتقال ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات وسلوفينيا وهولندا وسلوفينيا والمانيا وانجلترا وامريكا ومالطا وروسيا واسبانيا وايطاليا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 230 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1478 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 17270 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 188318 طنا.
كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1316 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3869 شاحنة.

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