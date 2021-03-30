وزير الصحة الألماني يتخلى عن زيارة العائلة في عيد القيامة بسبب كورونا

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان اعتزامه التخلي عن الاحتفال بعيد القيامة داخل محيط العائلة هذا العام بسبب الارتفاع القوي في أعداد الإصابات بكورونا.وخلال لقاء افتراضي مع صحفيين، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء:" سيتم إلغاء الزيارة العائلية أيضا بالنسبة لي هذا العام أو ستتم رقميا".ودعا شبان مواطنيه إلى تقليل كل المخالطات في عيد القيامة " قدر الإمكان حتى مع صعوبة هذا الأمر".واشاد شبان بنماذج اختبارات كورونا في مناطق مثل بوبلينجن وتوبينجن وروستوك، وقال إن هذه المناطق نشأت بها بنى تحتية أتاحت إجراء اختبارات كورونا على نطاق واسع.وأضاف أن الاختبارات يمكنها أن تساعد في تأمين خطوات الفتح للمطاعم في الهواء الطلق والتوجه إلى المسارح.ورأى شبان أنه لا يمكن التغلب على الموجة الحالية لوباء كورونا من خلال الاختبارات وحدها، مشددا على أهمية تقليل المخالطات الشخصية.