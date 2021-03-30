رسائل مايا مرسي لمصريات الخارج في اجتماع «مصرية بـ100 راجل»

عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الاجتماع الثالث لمبادرة مصرية بـ100 راجل، بمشاركة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ونخبة من سيدات الخارج إضافة إلى مشاركة عدد كبير من شباب مصر الدارسين بالخارج وعدد من أعضاء مجلس النواب ورائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، الذي أطلقته الوزارة في العام 2017، تزامنًا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2017 عامًا للمرأة المصرية."الدستور" ترصد أبرز رسائل الدكتورة مايا مرسي للسيدات المصريات بالخارج خلال اللقاء:- المرأة المصرية تشهد عهدًا استثنائيًا بدعم وايمان القيادة السياسية بها.- نجاح كل مصرية بالخارج أبلغ رسالة ودعم يمكن تقديمه لصورة الدولة المصرية-يجب نشر الوعى بجهود الدولة في تمكين المرأة على منصات التواصل الاجتماعي، وما حققته من مكتسبات خلال السنوات الست السابقة.- مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس يتلقى شكاوى السيدات عبر الخط المختصر 15115 ويعمل على تقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات في مصر.- وزارة الهجرة لا تألو جهدا في مساعدة المصريات بالخارج.