الأنبا فيلوباتير يترأس صلوات القداس بكنيسة الأمير تادرس

ترأس نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأبوقرقاص المنيا، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الأمير تادرس الشطبي بالبحاروة- مركز أبوقرقاص.واشترك معه في الصلاة القس مقار اورنيه كاهن الكنيسة والقس غبريال محفوظ والقس موسي رزق الله والقس ابرام نجيب،كما ألقى الأنبا فيلوباتير كلمة روحية بعنوان " تبعية المسيح ".وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذي يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.