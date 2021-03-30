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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جادو تشيد بجهود مصر في نقل الحقائق للمصريين بالخارج

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:57 م
الدكتورة جيهان جادو
الدكتورة جيهان جادو
وفاء علي
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قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا إن شباب مصر من الدارسين بالخارج هم قوة كبري لا يستهان بها ولا بدّ لهم أن يتابعون كافة القضايا الوطنية والسياسية التي تهم مصر.

أضافت جادو، لـ«الدستور»، أنه يأتي على رأس هذه القضايا سد النهضة التي يجب عليهم دائمًا الاطلاع على كل ما هو جديد بها والتي تؤثر عليهم خارج مصر، نتيجة الشائعات المغلوطة التي تتردد عن هذه القضية المهمة.

أكدت عضو مجلس فرساي الفرنسية أن هذه الشائعات تستوجب توضيح الصورة دائمًا لشباب الدارسين بالخارج واستعراض جهود الدولة في ملف سد النهضة وما ينفذه من إجراءات قانونية من شأنها الحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل.

وأشادت جادو بلقاء شباب الدارسين بالخارج مع وزير الري والموارد المائية، مؤكدة أن توقيت الندوة المهم لما تمثله من تحصين لأفكار الشباب المصري بالخارج في أن الدولة لن تتخلى عن حقوقها المائية تحت أي ظرف.

أوضحت أن مثل هذه الندوات مهمة لاشراك شباب مصر في الخارج قضايا مصر المحوريه لأنهم خط دفاع قوي عن مصر بالخارج واهمية الوعي لديهم والاهتمام بهم من اساسيات وقيم الدولة المصريه القوية.

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