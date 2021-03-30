ختام فعاليات حملة «احميها من الختان» بقرى الفيوم

اختتمت اليوم الثلاثاء، بمحافظة الفيوم، بقرى مبادرة "حياة كريمة" بمركزي يوسف الصديق وإطسا، فعاليات حملة "احميها من الختان" والتي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة فى ٢٧ محافظة، وتنفذ من خلال فروع المجلس فى الفترة من ٢٨ مارس حتى ٣٠ مارس ٢٠٢١.وذلك تحت رعاية أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ومايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وليلى طه مقررة فرع المجلس القومي للمرأه بمحافظة الفيوم، ومتابعة نهير الشوشاني عضو الفرع.استهدفت الحملة خلال اليوم الثلاثاء، 6000 زيارة في 70 قرية ومركزا ومدينة، مستهدفين خلالها 10500 سيدة و7000 رجل و14000 طفل، ونقلت الرائدات الريفيات رسائل الحملة التي تتضمن توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات، كما تم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الآثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.