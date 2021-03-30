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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاح مؤتمر المعلومات الجغرافية 2021 بمشاركة جامعة عين شمس

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:48 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
ريم محمود
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أعرب الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث عن شكره وتقديره لدعوة الدكتور علي بن عبد الله الدوسري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية السعودية ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر للمشاركة بالمؤتمر الدولي للمعلومات الجغرافية بالتعاون مع جامعة الملك سعود.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمعلومات الجغرافية ٢٠٢١ الذي تنظمه الجمعية الجغرافية السعودية بالتعاون مع جامعة الملك سعود.

أشار إلى أن جامعة عين شمس تتميز بكونها جامعة عريقة تضم ثلاثة أقسام متخصصة فى علوم الجغرافيا بكلياتها المختلفة: الآداب، التربية والبنات يبلغ عدد اعضاء هيئة التدريس بها ٩٩ عضوًا، إضافة إلى ٧ برامج للمرحلة الجامعية الأولي يدرس بها ٥٤٧٦ طالب، ٩ برامج للدراسات العليا يدرس بها ٨٧ دارسًا، بجانب الدبلوم المشترك في المعلومات الجغرافية مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

كما أعرب إلى تطلع الجامعة لاستمرار التعاون مع الجمعية الجغرافية السعودية وجميع المؤسسات العلمية السعودية من أجل تكوين شراكة فاعلة تمثل قاطرة للتنمية بمنطقة الشرق الأوسط علميا، ثقافيا، اقتصاديا واجتماعيًا.

تضمت مشاركة محاضرة عن "دور جامعة عين شمس في التنمية المستدامة للمجتمع المصري واتجاهها لتحقيق أهداف الجيل الرابع للجامعات".

تقدم الدكتور على بن عبد الله الدوسري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية السعودية، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر بالشكر للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ولجامعة عين شمس على ما يقدمانه من اهتمام بتطوير وتحفيز الإبداع والتميز العلمى وتنمية المعرفة لدى المجتمع وتعزيزها فى مختلف المجالات العلمية والثقافية.

من ناحيته، أعرب الدكتور محمد زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء عن امتنانه للمشاركه فى المؤتمر الذى يعد أكبر مؤتمر فى تقنيات نظم المعلومات الجغرافية على مستوى الوطن العربى.

يشارك في المؤتمر متحدثون وباحثون من ١٠ دول عربية وأجنبية هى: السعودية ومصر والأردن والبحرين وليبيا والمغرب والمانيا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وتدور فعاليات المؤتمر على مدار 3 أيام.

ويعد التعاون بين أضلاع المثلث العلمى الثلاث: الجمعية الجغرافية السعودية والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وجامعة عين شمس هو الأول من نوعه والذى يهدف إلى نشر الوعى بثقافة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء فى المجتمع العربى.

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