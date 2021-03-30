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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطاع البنوك يقود أسهم أوروبا لتحوم قرب مستويات قياسية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:47 م
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
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أغلقت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، قرب مستويات قياسية مرتفعة بدعم آمال في تعاف اقتصادي مدفوع باللقاحات، في حين اتجهت أنظار المستثمرين إلى ما بعد تداعيات تعثر صندوق أمريكي للتحوط ألحق ضررا بأسهم البنوك في الجلسة السابقة.

وربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة ليصبح على مبعدة أقل من نقطة مئوية واحدة عن ذروته قبل الجائحة.

وقفزت أسهم البنوك 2.7 بالمئة، لتنتعش بعد أن هبطت واحدا بالمئة أمس الاثنين، إذ ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية بدعم من آمال في نمو اقتصادي أقوى وتوقعات بارتفاع التضخم.

لكن سهم بنك كريدي سويس السويسري هبط 3.1 بالمئة بعد خسارة بنحو 14 بالمئة في الجلسة السابقة، إذ حذر من خسائر كبيرة للغاية بعد أن تخلف الصندوق، والذي تقول مصادر إن اسمه أرشيجوس كابيتال،
عن سداد طلبات تغطية.

وصعد المؤشر داكس الألماني 1.3 بالمئة إلى مستوى قياسي مرتفع بدعم من أسهم شركات صناعة السيارات وزيادة 1.6 بالمئة لسهم دويتشه بنك.

والمؤشر القياسي ستوكس 600 في طريقه إلى إنهاء الربع الأول من العام على مكاسب ثمانية بالمئة تقريبا، وهي رابع زيادة فصلية له على التوالي، إذ يطغى التفاؤل حيال النمو العالمي على بطء حملات
التطعيم في منطقة اليورو والقيود الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا.

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