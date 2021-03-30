بلينكن يأسف لتدهور وضع حقوق الإنسان فى العالم

أسف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لوضع حقوق الإنسان في العالم "الذي يستمر بالسير في الاتجاه الخاطئ" لكنه تعهد الدفاع عنها "أينما كان" في العالم حتى لدى "شركاء" الولايات المتحدة.وقال خلال تقديمه التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان:"سنستخدم كل أدوات دبلوماسيتنا للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاسبة الذين يرتكبون الانتهاكات". وشدد خصوصا على "الإبادة المرتكبة في حق الأويغور" في إقليم شينجيانغ الصيني وقمع القوات المسلحة البورمية للمتظاهرين المعارضين لانقلاب فبراير.