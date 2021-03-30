تيدروس: الصين حجبت بيانات عن فريق منظمة الصحة خلال التحري عن منشأ كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الثلاثاء، إن هناك بيانات تم حجبها عن محققي المنظمة الذين سافروا إلى الصين للبحث في منشأ جائحة فيروس كورونا.أدلى تيدروس بهذه التصريحات للدول الأعضاء بالمنظمة في الوقت الذي كشف فيه فريق قادته منظمة الصحة العالمية وقضى أربعة أسابيع في ووهان ومحيطها بالصين خلال شهري يناير وفبراير عن تقريره النهائي.وجاء في التقرير أن الفيروس انتقل على الأرجح من الخفافيش إلى البشر من خلال حيوان آخر وأن من المستبعد أن يكون الفيروس قد تسرب من أحد المختبرات.وقال أحد محققي الفريق: إن الصين رفضت تقديم بيانات مبدئية عن حالات الإصابة الأولى بكوفيد-19 للفريق مما يعقد الجهود الرامية لفهم كيفية بدء الجائحة العالمية.وقال تيدروس "خلال مناقشاتي مع الفريق، استعرضوا الصعوبات التي واجهتهم في سبيل الحصول على البيانات المبدئية" وأضاف "أتوقع أن تشمل دراسات تعاونية بالمستقبل مشاركة معلومات أشمل وفي الوقت المناسب".والانتهاء إلى عدم حسم منشأ الفيروس سيعني في الأغلب أن التوترات بشأن كيفية بدء الجائحة وإذا كانت الصين ساهمت أو أعاقت الجهود بهذا الصدد، كما تزعم الولايات المتحدة، ستستمر.وقال تيدروس: إنه رغم استنتاج الفريق بأن تسريبا من مختبر في منطقة ووهان يعد الفرضية الأقل احتمالا لمنشأ الفيروس المسبب لكوفيد-19 فإن الأمر يتطلب تحقيقا أوسع ربما بإرسال بعثات أخرى إلىالصين.وقال تيدروس: "لا أعتقد أن هذا التقييم كان شاملا بما يكفي" وأضاف "هناك حاجة لمزيد من البيانات والدراسات للوصول إلى استنتاجات أقوى".وقال قائد فريق منظمة الصحة العالمية بيتر بن إمبرك في افادة صحفية منفصلة عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء: إنه "من المحتمل جدا" أن يكون الفيروس قد تفشى في نوفمبر أو أكتوبر 2019 بأنحاء ووهان مما أدى ربما لانتشار المرض بالخارج في وقت مبكر عما تم توثيقه.وقال إن الفريق شعر بضغوط سياسية لا سيما من خارج الصين لكنه لم يتعرض للضغط لحذف أي شيء من تقريره النهائي.