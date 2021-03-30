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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مد تخفيض تذاكر دخول المواقع الأثرية حتى منتصف مايو

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:42 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
رامى حسين
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وافق الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على مد منح المصريين التخفيض على تذاكر دخول المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة ضمن مبادرة دعم حركة السياحة الداخلية حتى منتصف شهر مايو 2021؛ لدفع ودعم حركة السياحة الداخلية ورفع الوعي الأثري والسياحي للمواطنين.

كم تم منح إعفاء على تذاكر دخول المواقع والمتاحف الأثرية المدرجة بالبرنامج السياحي ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة لقطار الشباب لمحافظتي الأقصر وأسوان.

تأتي تلك القرارات تماشيًا مع خطة الوزارة نحو دفع وورفع الوعي السياحي والأثري لكافة فئات المجتمع لاسيما الأطفال والشباب من خلال تنظيم مثل هذه الرحلات التوعوية إلى المناطق السياحية والأثرية المختلفة بما يساهم في تعريفهم بصورة أكبر على تاريخ مصر والحضارة المصرية العريقة ومقوماتها السياحية الفريدة والمتنوعة، ما يعمل على تعزيز فخرهم وانتمائهم لبلادهم.

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