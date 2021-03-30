«الحرية المصري» يناقش خطة العمل للفترة المقبلة مع أمناء المحافظات (صور)

عقد حزب الحرية المصري، برئاسة المهندس ممدوح محمد محمود، اجتماع مع أمناء الحزب بالمحافظات، لمناقشة خطة الحزب خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان ونائب رئيس الحزب، والنائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان ونائب رئيس الحزب والأمين العام، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم بالمحافظة، وعدد من أعضاء الأمانة العامة.واستعرض المهندس ممدوح محمود، رئيس الحزب، خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على ضرورة التوسع فى القاعدة الحزبية واستكمال التشكيلات التنظيمية للأمانات المختلفة، والعمل على التواصل المستمر مع المواطنين وتلقى الشكاوى والخدمات وإرسالها للأمانة العامة للحزب.وناقش رئيس الحزب، خلال الاجتماع، الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية لانتخابات المحليات المقبلة، واستمع للأمناء المحافظات حول رؤيتهم المختلفة والقضايا المتعلقة بكل محافظة، مضيفا أن الفترة المقبلة للحزب ستشهد انطلاقة لما كان عليه منذ تأسيسه.فيما قال المهندس معتز محمد، نائب رئيس الحزب، إن الحزب يستهدف الفترة المقبلة إعداد كوادر تنظيمية من الشباب وتأهيلهم سياسيا لخوض استحقاق انتخابات المحليات، ويستهدف تنظيم دورات سياسية لتأهيل الشباب، مضيفا أنه سيتم عرض خطة العمل خلال الفترة المقبلة على المحافظات.وأضاف نائب رئيس الحزب، أن الحزب يسير على خطى ثابتة واستطاع الحصول على مقاعد بمجلس الشيوخ والنواب سواء فى القائمة الانتخابية أو نظام الفردى، ونستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع فى القاعدة الحزبية للحزب.فيما، أكد أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، خلال حديثه مع الأمناء،على ضرورة استكمال الوحدات الحزبية فى المحافظات والعمل على التواصل المستمر مع المواطنين وفتح مقرات الحزب لتلقى الشكاوى وعرضها على الأمانة العامة، وكذلك التواصل مع نواب الحزب بقطاعاتهم المختلفة من خلال الاتصال السياسي بالحزب.وشدد مهنى، على ضرورة قيام أمناء المحافظات بعرض خطة عمل شهرية للحزب واستغلال شهر رمضان المعظم والتواصل مع المواطنين مع اتباع الاجراءات الوقائية اللازمة لفيروس كورونا، معلنا عن تنظيم جولات ميدانية للمحافظات خلال الفترة المقبلة وتنشيط عمل الأمانات.وأوضح الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم بالحزب، أن الحزب يسعى خلال الفترة المقبلة لانتهاء من كافة تشكيلاته وتنظيماته المختلفة والعمل على إعداد كوادر شبابية وتأهيلهم للمشاركة السياسية.