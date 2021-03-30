شخصية «ديدى».. أول امرأة على نقود غانا

سبقت غانا كثيرًا من الدول الإفريقية بوضعها صورة امرأة على عملاتها، من فئة الـ٥٠ بيزو ولم تكن مجرد صورة رمزية لامرأة تعبر عن النساء فى البلاد، بل كانت صورة شخصية لامرأة تدعى ريبيكا نا ديدى أريتى، ولدت فى عام ١٩٢٣، وربحت ثروتها فى تجارة الدقيق.

ما ميز هذه المرأة عن غيرها من النساء فى غانا أنها استغلت ثروتها فى تمويل كثير من أنشطة حزب المؤتمر الشعبى المؤيد للاستقلال، فبعد تعليمها الابتدائى، الذى لم يكن معتادًا للفتيات وقتها، دخلت «أريتى» مجال تجارة الدقيق، وأصبحت ثرية ولعبت دورًا وطنيًا مؤثرًا.

وعرفت «ديدى» بأنها الممول الرئيسى لحزب المؤتمر الشعبى المؤيد للاستقلال، كما لعبت دورًا مهمًا فى نضال غانا ضد الاستعمار، ودعمت الحياة السياسية للرئيس الأول كوامى نكروما، ومولت حملته للفوز بمقعده التشريعى إلى أن أصبح أول رئيس لغانا.

قربها من «نكروما» خلق لها أعداء سياسيين، بالإضافة إلى أن وفاتها المبكرة فى عام ١٩٦١، عن عمر يناهز ٣٨ عامًا، رسخت المزاعم بأنه تم تسميمها فى إحدى الحفلات عبر تناول شاى مسموم، خاصة أنها شكت قبل وفاتها مباشرة من آلام فى المعدة.

واحتفاء بدورها، سميت الحافلات ذات الطابقين، باسم «العمة ديدى»، ووضعت صورتها على أحد الطوابع وعلى العملة الغانية تقديرًا لدورها.