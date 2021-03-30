فاروق حسنى: وزارة الثقافة أثقلت المؤسسة فى الوسط الإبداعى

ثمن الفنان فاروق حسني دور وزارة الثقافة وعلى رأسها الدكتورة إيناس عبدالدايم في رعاية مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، الذى منحها ثقلًا في الوسط الإبداعي.ووجه الفنان فاروق حسني الشكر لكل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية على دعمها الدائم للمؤسسة والاهتمام بكل الأنشطة التي تقدمها للشباب المبدع والمتميز واكتشافهم وتقديمهم للمجتمع، وكذلك قدم الشكر لمجلس الأمناء على كل ما بذلوه من وضع الخطط والاستراتيجيات مما ساعد في نجاح المؤسسة في جميع الخطوات المنوطة بها.كما وجه الفنان فاروق حسني الشكر لأعضاء لجان التحكيم ولجميع المتطوعين والشباب والذين يعملون جاهدين لإنجاح الدور الذى تسعى إليه المؤسسة.ثم توجه الفنان فاروق حسني باسم مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بالتهنئة لجميع الفائزين والمشتركين في المعرض الجماعي لجوائز الفنون لعام 2021 متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.وكانت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، أعلنت منذ قليل عن أسماء الفائزين في مسابقتها بفروعها الخمسة.وافتتح الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية سابقا، ونجيب ساويرس، والدكتور أشرف رضا، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، المعرض الفني للشباب المشاركين في مسابقة فاروق حسني للثقافة والفنون في دورتها الثانية.وأهدى فاروق حسني درع المؤسسة لوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم تقديرا لدورها في العمل الثقافي.