«أزياء إفريقيا».. تاريخ بدأه الفراعنة ويحاول الغرب تحريفه

ليسوا عراة.. متى دخلت صناعة النسيج الحديثة القارة السمراء؟

هل التصميمات «أوروبية»؟!

عباقرة فى الحياكة بالفطرة.. معاملة خاصة للمصريين.. ولا يحتاجون لـ«الباترون»

«فستانك جميل»، قالتها شريكتى فى الغرفة المطلة على شارع بمحافظة الأقصر، خلال مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، فتذكرت صديقتى «أكوث»، من قبيلة «اللو» بكينيا، التى أهدتنى إياه، حينما كنت أعيش معها فى نفس البيت فى العاصمة الكينية نيروبى.لم أتذكر «أكوث» وحسب، بل تذكرت ما قالته لى عن تاريخ صناعة النسيج فى إفريقيا حينها، فهى محامية وصاحبة شركة محلية لصناعة الملابس تحمل اسم «إويلزا». بعدما قدمت لها مشروب «الكركديه» الذى أدمنت تناوله منذ أن تذوقته للمرة الأولى معى، جلسنا فى بلكونة المسكن المطل على أشجار الجهنمية، ذات الورد الفوشيا، فى شارع «ربطا» بمنطقة «ويست لاند» الآمنة نسبيًا، ولحسن حظنا لم يكن الجو ممطرًا، بل غلب عليه الطابع الاستوائى الدافئ لدولة تقع بالضبط على خط الاستواء.عادة ما يتخيل أحدهم رجالًا ونساءً عرايا حينما يسمع كلمة «إفريقيا»، وهذا بسبب الصور النمطية القديمة التى جرى تصويرها عن القارة السمراء، وهذا بعيد تمامًا عن الحقيقة.. لا يجبرهم على العرى إلا الفقر، لكن حينما تتوافر لهم الموارد يبدعون فى صناعة ثيابهم.بدأت شركة المنسوجات الهولندية «VLISCO» عملها فى إفريقيا فى توجو، خلال القرن التاسع عشر الميلادى، قبلها تولى بيتر فينتنرد إدارة مصنع والده لطباعة القطن فى هيلموند بهولندا.كان الشاب ذو الـ٢٠ عامًا مسئولًا عن ٥٠ موظفًا، ويملك آلة طباعة جديدة تمامًا وأحلامًا كبيرة، وأراد «فينتنرد» التنافس مع طابعات القطن الدولية، كان البريطانيون، خاصة فى مانشستر قوة مهيمنة فى أوروبا، وكان حلمه واقعيًا جدًا لأن الاقتصاد كان مزدهرًا، وكان هناك طلب كبير على القطن المطبوع.كانت بعض الأقمشة ترسم يدويًا بالكامل فى الهند التى كانت تحت الاحتلال البريطانى، وهذا عمل صعب، إذ تستغرق صناعة ثوب واحد أسابيع أو شهورًا، ولهذا طلب «فينتنرد» معرفة ما إذا كان المصنع فى هيلموند يمكنه طباعة نفس الملابس آليًا بطريقة غير مكلفة، أم لا؟. إذا كان الأمر كذلك، فسيستطيع فتح سوق واسعة، لأن هناك طلبًا كبيرًا على العباءات، واستعد بتجهيز جميع ألوان الطباعة، لكى يرضى جميع الأذواق، فبعض الألوان تشير إلى أن مرتديها من أصل نبيل، والأبيض يدل على الموت أو الحداد، وهناك ألوان أخرى يرتديها أفراد العائلة المالكة فقط فى كل دولة.كان «فينتنرد» مسئولًا عن المصنع فى عام ١٨٧٥، وقرر القيام بمغامرة ضخمة، عبر استثمار مبالغ ضخمة لمضاعفة الإنتاج وتخفيض سعر القطعة الواحدة. وفى عام ١٨٨٠، حققت الشركة نجاحًا كبيرًا، وعلى الرغم من أن حريقًا هائلًا دمر مصنعها تمامًا بعد ثلاث سنوات، فإنها استطاعت التعافى مرة أخرى، وأصبحت خامس شركة فى أوروبا تستعين بـ«طفاية حريق» أوتوماتيكية فى مصنعها. وببطء جرى تصدير الأقطان من هيلموند إلى دول أخرى مثل اليابان والسويد، وفى ثمانينيات القرن التاسع عشر، أبحرت الشحنة الأولى إلى إفريقيا، وهى شحنة شكلت بداية حقبة جديدة.رغم قدم صناعة الملابس فى إفريقيا، فإن هناك من يريد أن يثبت أن أوروبا هى من علّمت الأفارقة كيف يلبسون، فقد نشرت «BBC» - مؤخرًا - قصة عن «VLISCO»، مؤكدة أن تقاليد النسيج الإفريقية هى فى الواقع أوروبية، كما زعمت صحيفة «نيويورك تايمز» أن نسيج إفريقيا كان هولنديًا بالكامل.الحقيقة أنه قبل «VLISCO»، كانت صناعة النسيج فى إفريقيا ضخمة جدًا، والدليل ملابس الملك القديم كانكان موسى، الذى كان يرتدى ثيابًا من القطن، مطرزة بالذهب، عام ١٣٠٠ أثناء الحج إلى مكة، كما صمم شعب كانيمبو، مجموعة عرقية من تشاد، ملابسه الخاصة منذ القرن الثامن عشر.من الخطأ الاعتقاد أن «Wax hollandaise» هو النسيج الوحيد الذى يرتديه الأفارقة، فنسيج البوغولان، على سبيل المثال، بدأ منذ وقت كبير فى مالى، كما ظهر نسيج «Kente» فى غانا، فضلًا عن صناعة المنسوجات التى عرفتها مصر القديمة وإثيوبيا والسودان من قبل الميلاد.صناعة النسيج الإفريقية قديمة جدًا، ويعود تاريخها إلى ٥٠٠٠ قبل الميلاد، عندما بدأ المصريون القدماء فى زراعة الكتان ونسجه، كما يُظهر الفخار القديم الموجود فى البدارى تصويرًا قديمًا للنول يعود إلى هذه الفترة، بينما تُظهر صورة الأسرة الثانية عشرة من قبر خنوم حتب، النساجين باستخدام نول أفقى حوالى ٢٤٠٠ قبل الميلاد، علاوة على ذلك، تظهر الأهرامات والمنحوتات والكتابات الهيروغليفية بوضوح أن جميع المصريين يرتدون ملابس وليسوا عراة.حتى جيرانهم فى الجنوب، النوبيون، كانت لديهم صناعة نسيج مزدهرة، كما يتضح من الصور على الأهرامات فى مروى، وصور الملكة العظيمة أمانيشاخيتو، وكذلك صور الفرعون بى.فى وقت لاحق، مع ازدهار العديد من الحضارات فى جميع أنحاء إفريقيا، أصبح القطن نسيجًا أكثر استخدامًا، ويذكر المستكشف ابن بطوطة وجود النساجين فى إمبراطورية مالى وفى تمبكتو فى القرن الثالث عشر الميلادى، ومع ظهور الإسلام فى غرب إفريقيا، بدأ الكثيرون فى ارتداء نسخة اليوم من فستان البوبو، واليوم، يمكن للمرء أن يجد أقمشة تاريخية لا تزال موجودة فى إفريقيا.فى كل شارع مررت فيه فى كينيا، وجدت على الأقل سيدة تجلس أمام ماكينة خياطة يدوية، وأمامها كوم من الأقمشة تحيكها لعميلاتها، وهذا مميز جدًا، إذ إن الملابس التقليدية الإفريقية عادة ما تحاك بمعرفة صانعات ملابس بالكاد يقدرن على الكتابة، لكنهن ماهرات جدًا فى مجالهن، وهذا العمل يوفر قوت اليوم لأطفال المنزل فى بلد عرف بالفقر وبالمشروعات متناهية الصغر.قررت أن أجرب ارتداء الملابس الإفريقية، فنزلت إلى سوق «إيسلى» الكبيرة، وبالصدفة وفى أثناء تجولى وجدت محلًا تعلوه لافتة مكتوبة بالعربية، يبيع المصاحف والكتب الدينية، قلت للبايع: «السلام عليكم»، منتظرة رده لأميز لغته، فرد: «وعليكم السلام»، واتضح أنه مصرى، وهذا نادر جدًا فى مكان تختلط فيه لغات عدة، وعندما سألته عما أريد، أخبرنى بأننى سأجد ضالتى فى الشارع السابع من المنطقة.هناك تعرفت على «يحيى»، وهو شاب صومالى باع لى قطعتى قماش من القطن الملون، وطلب مبلغًا كبيرًا من المال فى البداية، ظنًا منه أنى أوروبية، وما إن عرف أننى مصرية حتى عادت الأسعار لطبيعتها، ابتعت القطعتين بما يوازى ٢٠ دولارًا من العملات المحلية.وبدأت رحلة البحث عن «ترزى» ليحيك لى ثوبى، وقررت أن أذهب إلى منطقة «إدمز أركيد»، وهى منطقة تمتلكها عائلة «آدم»، التى تعد عائلة ثرية نسبيًا، من أصول هندية، يحمل أفرادها جوازات سفر كينية.امتلكت المنطقة شهرتها من المجمع التجارى والمسجد الذى بنته العائلة، وخلف تلك المنطقة هناك سوق شعبية تدعى «توى»، يمكن أن تجد بسهولة داخلها من يحيك الملابس.قررت أن أذهب إلى المتجر لعلى أجد أحد أصدقائى من تلك العائلة، التى عرفتها عن طريق صلاة الجمعة والتراويح قبل زمن جائحة كورونا، وكبرت صداقتنا عامًا بعد عام بعدما حضرت مجلس الأربعاء بمجمع المحلات التجارى فى «ويست لاند»، وهى جلسة أخوية جدًا، وإن كانت حسب التقاليد يفصل فيها النساء عن الرجال.وبالفعل وجدت أحد أفراد العائلة من الشباب، وطلبت المساعدة وأنا أعلم أنه لن يردنى، كونى أنثى وغريبة، وقبل بالفعل.مشينا فى زقاقات ضيقة لا تدخلها الشمس، حتى وجدت من أظنه قادرًا على صنع ما أريد، كان صانعًا تنزانيًا، هناك الكثير من التنزانيين على الأرض الكينية بعد اتفاقية اتحاد دول شرق إفريقيا، بالكاد يتحدث الإنجليزية، وأنا بالكاد أتحدث السواحلية، فتحت هاتفى لأريه صورة للتصميم الذى أريده، بعدها قاس محيط خصرى وطولى، واتفقنا على منحه ما يوازى ١٠ دولارات، على أن أتسلمه بعد يومين.فى الورشة لم أجد أوراق رسم الباترون الشهيرة، ولا الأدوات المعتادة لأى صانع أزياء، فقط ماكينة خياطة متهالكة، وهذا جعلنى أفكر مرتين، لكنى قررت تحمل المجازفة، فلن أخسر الكثير وستكون لدى حكاية لأرويها.سألته عن سر قدومه لكينيا، وعن تعليمه، فأخبرنى، بمساعدة دليلى، أن كينيا رغم فقرها أغنى من تنزانيا، وأنه لم يتلق تعليمًا أكاديميًا، وهذا سر اختفاء الأدوات التى يستخدمها الأكاديميون، لكنه تعلم على يد معلم بالممارسة.تسلمت فستانى فى الموعد المحدد، وجربته وكان ممتازًا، وهذا جعلنى أفكر فى قوتنا كشباب أفارقة، وما نحن قادرون على فعله إن أتيح لنا المزيد من فرص التعليم.لماذا يحاول بعض الأغراب عن القارة تزوير التاريخ؟ من الواضح أن أنماط طباعة أقمشة «VLISCO» ليست أوروبية، لأنها مستوحاة من الأفارقة، ومصممة لتلبية احتياجات السكان الأفارقة.نعم، يرتدى الأفارقة هذه المنسوجات لأن بعض دول القارة ليست قادرة على تأسيس مصانع مثل المصنع هذا، ولا بد من الاستيراد الذى يجعل سعر ثوب القماش كبيرًا مقارنة بالدخول.يمتلك الأفارقة صناعة النسيج الخاصة بهم التى يعود تاريخها إلى آلاف السنين، وربما كانت مصدر إلهام الكثيرين فى العالم. لذلك تذكر وأنت ترتدى الشمع hollandais، أن هناك قماش Kente وBogolan، والعديد من الملابس الجميلة الأخرى، صنعها فنانون محليون يستحقون الثناء، مثل شريكتى فى السكن «أكوث»، التى علمتنى أن الحداثة لا تعنى التخلى عن الأزياء التقليدية وارتداء الملابس العصرية فقط، لهذا قررت فور نزولى مصر أن أبتاع جلبابًا تراثيًا مصريًا وأرتديه فى المرة القادمة التى أدعى فيها لمحفل عام، وربما أطلب منها أن تصمم لى زيًا يمزج بين مصريتى وإفريقيتى.