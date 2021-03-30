برامج تدريبية للعاملين بالمنشآت السياحية لاكتشاف الجانب الأثري

كشفت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، أن الوزارة تتعاون مع محافظة بورسعيد، لتقديم العديد من البرامج والجولات التدريبية للعاملين بالمنشآت السياحية والفندقية، كما يتم ترتيب جولات خاصة لمواطني بورسعيد وذوي الاحتياجات لزيارة بقية المدن المصرية، بهدف التعليم واكتشاف المزيد عن الجانب السياحي والأثري والثقافي لبلدهم.وقالت غادة، في تصريحات الثلاثاء، إن بورسعيد تتميز بمقومات سياحية وعدد من المنشآت السياحية والفندقية ما يؤهلها بأن تتبوأ مكانة متميزة في السياحة سواء الداخلية أو الوافدة، إضافة أن قربها من العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة يمنحها ميزة تنافسية.وزار وفد من وزارة السياحة والآثار، بقيادة نائب الوزير عددًا من المشروعات السياحية والخدمية ببورسعيد لبحث تعزيز التعاون بين المحافظة ووزارة السياحة وبدأت الجولة التفقدية بزيارة المشروعات التنموية والسياحية (قرية بالما - بورتوسعيد - سوق الأسماك - بازار بورسعيد الجديد - حديقة فريال - وفندق أركان - منتجع هلنان بمدينة بورفؤاد)، للتعرف على الطفرة التى شهدتها بورسعيد فى المجال السياحى مؤخرًا.