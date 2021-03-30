نادية الجندى: لقب «نجمة الجماهير» جاء بعد معافرة.. ولا توجد من تستحقه حاليًا

مشوار فنى طويل ومهم تملكه «نجمة الجماهير» نادية الجندى، التى كرمتها إدارة مهرجان السينما الإفريقية بالأقصر مؤخرًا عن مجمل أعمالها.

النجمة الكبيرة تؤمن بأهمية الفن فى التعبير عن الوجه الحضارى لمصر، وترى أن الجمهور وحده صاحب الحق فى منح الألقاب للفنانين، لأن اللقب لا يأتى من فراغ وإنما يكون تكريمًا من الجمهور للفنان على مجمل أصالته وحبه لفنه.

وتبرر «الجندى» غيابها عن دراما رمضان هذا الموسم بندرة النصوص الجيدة، وتقول إنها تميل لأعمال صاحبة التأثير القوى الذى يشبه تأثير القنبلة.. تفاصيل أكثر نعرفها من الفنانة الكبيرة التى اختصت «الدستور» بهذا الحوار.



■ بداية.. ما شعورك بعد تكريمك فى مهرجان الأقصر؟

- أشكر إدارة المهرجان على تكريمى وأعتز جدًا بهذا التكريم، وأتمنى لها التوفيق، ولأى مهرجان يضيف لصناعة السينما ويسلط الضوء على ما تتمتع به مصر من ثقافة وحضارة وفن، وهذا هو الدافع الأساسى لحضورى المهرجان، خاصة أنه يدعم علاقتنا بالدول الإفريقية، وهو فخر لبلدنا.

■ هل لديك أى ذكريات مع الأقصر؟

- نعم، صورت بعض مشاهد أول عمل درامى لى، وهو مسلسل «مشوار امرأة»، فى الأقصر لمدة أسبوع، وسعيدة بأننى واحدة من أوائل الفنانات اللاتى صورن فى هذه البقعة العريقة من أرضنا الحبيبة.

«مشوار امرأة» واحد من مسلسلاتى الناجحة، وكانت أيام جميلة جدًا، وتنفيذ العمل تم بتقنية التصوير السينمائى، وكان أول ظهور لى على شاشة التليفزيون، وكنت خائفة جدًا من رد فعل الجمهور، خاصة أن مقربين منى نصحونى بالتأنى قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة، وحذرونى من أن تتأثر نجوميتى فى حال فشل العمل، لكن بعد عدة جلسات مع المؤلف مصطفى محرم والمنتج محمد فوزى اقتنعت بالأمر وبدأت التصوير.

■ ما ردك على دعوات إلغاء المهرجان حدادًا على ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج؟

- من الصعب جدًا أن تلغى هذا المهرجان الدولى، خاصة بعد أن وصل بالفعل ضيوف كثر جدًا من جميع الدول الإفريقية، الإلغاء كان سيؤثر على سمعة مصر.

أود أن أشير إلى أن مهرجان السينما الإفريقية حدث مهم جدًا، ويتوجب على الدولة الاهتمام به، لأنه واجهة حضارية لمصر البلد الكبير صاحب التاريخ العريق، أيضًا اختيار الأقصر كمكان لاستضافة الحدث له دلالة كبيرة، فهى مدينة تاريخية وعريقة وناس الأقصر طيبون.

هناك دول تعتمد على المهرجانات للترويج للمقاصد السياحية لديها، مثل «كان» و«مراكش»، ومن باب أولى أن يكون مهرجان الأقصر سببًا أساسيًا لانتعاش السياحة.

فى رأيى أن تنظيم مصر لعدة مهرجانات مثل القاهرة أو الأقصر أو شرم أو الجونة وغيرها أمر جيد ويثرى صناعة الفن، ورغم ذلك هناك بعض المهرجانات التى تفتقد التنظيم الجيد وتسودها العشوائية.

■ ما تعليقك على تكريم إدارة المهرجان للفنان الكبير محمود حميدة؟ ورئاسته الشرفية للفعالية؟

- محمود حميدة نجم مميز ولن يتكرر ولا يقل إصرارًا وحبًا للمهنة عنى. هو فنان بكل معنى الكلمة منذ بداية مشواره الفنى، مثقف وسافر ودرس تمثيل فى الخارج ولا توجد نهاية لطموحه.

■ فى الفترة الأخيرة ظهرت عدة أعمال درامية وسينمائية تجسد البطولات الوطنية، كيف ترينها؟

- أمر جيد وأتمنى أن يستمر، وإن كان الرجال يسيطرون على أدوار البطولة، بينما من المعروف عنى أنى صاحبة البطولة النسائية للأعمال الفنية الوطنية.

فى رأيى أنه لا بد أن تكون لبطل العمل الفنى، الذى يجسد بطولة وطنية، مواصفات معينة، مثل أن تكون لديه قاعدة شعبية كبيرة تتفاعل معه وتتأثر به، وأن يكون مقنعًا.

■ تتردد أنباء عن تجهيزك لعمل فنى يجسد بطولة وطنية.. ما التفاصيل؟

- بالفعل أجهز لعمل وطنى كبير، ولكن غير مسموح لى بكشف أى تفاصيل تتعلق به، ولكن أعد جمهورى بأنه سيكون مفاجأة، وسيضم عددًا كبيرًا جدًا من النجوم.

■ هل هناك أدوار لست راضية عنها فى مشوارك الفنى؟

- بدأت حياتى بأدوار مملة و«دمها تقيل» لكنها خدمتنى فى باقى المشوار الفنى، ومنحتنى خبرة استطعت من خلالها الوقوف أمام الكاميرا، خاصة أننى بدأت مشوارى فى عمر ١٣ سنة، وعلى مدى ١٠ سنوات لاحقة كان لدى طموح أن أحقق فى الفن ما أتمناه، ولم أيأس بعد الفترة التى سافر فيها نجوم مصر للعمل فى لبنان، وأثر هذا على سمعة السينما، وقتها افتتحت بوتيك لبيع الملابس وانتظرت الفرصة التى تمنيتها وآمنت بها لأننى طيلة الوقت كان الفن هو كل تفكيرى.

■ أترين أن هناك ممثلة من الجيل الحالى تستحق لقب «نجمة الجماهير»؟

- أرفض إعطاء لقب «نجمة الجماهير» لأى من الفنانات فى الوقت الحالى، لأننى لم أحصل على هذا اللقب من الهواء، لكنه جاء بعد تعب ومعافرة وصعوبات.

على أى فنانة أن تبحث عن لقب يناسبها، ولكن لا تمنحه لنفسها بل تنتظره من الجمهور صاحب الحق فى منح الألقاب للفنانين، لأن اللقب لا يأتى من فراغ وإنما يكون تكريمًا من الجمهور للفنان على مجمل أعماله وأصالته وحبه لفنه، ولا أقلل من نجمات الوقت الحالى، وأرى أنهن متميزات جدًا.

■ تغيبت عن السباق الرمضانى هذا العام فما السبب؟

- ندرة «الورق الجيد»، أنا لن أشارك فى أى عمل فنى من أجل الظهور فقط، أنا أفضل الأعمال القوية التى لها أثر يشبه أثر القنبلة، لذلك أتأنى جدًا فى اختياراتى.