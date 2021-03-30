ألوان العلم تزيّن سور «مصر القديمة» استعداداً لـ«الرحلة الذهبية» (صور)

تزين سور طريق مصر القديمة التابع لمسار نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارات بالعلم المصري.وقامت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة للمركزية للنظافة تحت إشراف مهندس ممدوح اليماني، مستشار رئيس الهيئة للنظافة والورش الإنتاجية، في التعاون لسد الفتحات الموجودة في أسوار الإزالة بمنطقة مصر القديمة في طريق خط سير المومياوات.وتواصل هيئة نظافة القاهرة العمل على الانتهاء من الملاحظات الأخيرة في خط سير نقل المومياوات وإزالة كل التشوهات الموجودة بالطريق مع دهان الأعمدة والأرصفة.ومن ناحيته شدد اللواء خالد عبدالعال، على الانتهاء الكامل من رفع كفاءة المسار بما يليق مع الحدث العالمي وكلف بإزالة كافة التشوهات وإعادة طلاء العقارات الواقعة على طول المسار ورفع كفاءة الإنارة والطرقات.جاءت الأعمال تنفيذًا لتكليفات اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة العاصمة، وأشاد رئيس الهيئة بدور رجال الهيئة في رفع كفاءة مسار نقل المومياوات الملكية.