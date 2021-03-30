«اللي بيته من إزاز».. مفردة «البيت» في أمثلة الحارة المصرية

ورد اسم البيت في العديد من الأمثال الشعبية في الحارة المصرية، في هذه السطور سنتناول العبارات التي ورد فيها."الزيت اللي عازه البيت حرم ع الجامع"يقال هذا المثل حين يرفض الشخص الإنفاق على غيره وإن كان محتاجا بحجة أنه أولى بماله من الفقير، وهو مثال سيئ يقوله البخيل مبررا بخله، كما أن أغلب المصريون يقولون هذا المثل دون معرفة بأصله معتقدين بأن الجامع هو المسجد، بينما الجامع هنا هو جامع الضرائب في أيام الحكم العثماني، الذى كان ينزل على القرى ليحصل على المال من المزارعين ومن يتعثر في السداد تسحب منه الأرض لصالح من يسدد هذا الدين، وفى يوم تأخر الجامع عن موعد فقال أهل القرية بركة اللي جت منك يا جامع.وكانوا إذا قرروا ترك الأرض وعدم سداد المال يقولون "الزيت اللي عازه البيت حرم ع الجامع"."اللى بيته من إزاز ميحدفش الناس بالطوب"يقال هذا المثل للشخص الذى يتحدث في أعراض الناس رغم أن أهل بيته ليسوا أسوياء، ومعنى "إزاز" أي زجاج، وفى المثل تشبيه بليغ حيث يصور بيت هذا الشخص وكأنه مبنى من زجاج وليس من الطوب لذا أى حجر صغير كفيل بأن يهشمه."البيت بيت أبونا والغرب يطردونا"يقال هذا المثل حين يقوم الغريب بفرض رأيه على أصحاب الشأن، وغالبا يأتي هذا المثال على لسان أخت الزوج الوريثة في بيت الأب لزوجة أخيها التي يمكن أن تكون خارج البيت إذا طلقت."بيت المهمل يخرب قبل بيت الظالم"يقال هذا المثل في حق الشخص المهمل وهو مثل شعبي يقال بقصد النصح أو العبرة."بيت النتاش ميعلاش"يقال هذا الشخص في حق الظالم أو اللص الذى يسرق المال من غيره وفى النهاية يضيع كل ما سلبه من غيره ويموت فقيرا."بيت العز"تقال هذه العبارة في حق اهل الكرم وليس المقصود منها جدران البيت، فعلى سبيل المثال يقال فلان ده من بيت عز، أي من عائلة كريمة.