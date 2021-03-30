رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«اللي بيته من إزاز».. مفردة «البيت» في أمثلة الحارة المصرية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:31 م
الحارة المصرية
الحارة المصرية
يسرى أبو القاسم يكتب
طباعة
ورد اسم البيت في العديد من الأمثال الشعبية في الحارة المصرية، في هذه السطور سنتناول العبارات التي ورد فيها.

"الزيت اللي عازه البيت حرم ع الجامع"
يقال هذا المثل حين يرفض الشخص الإنفاق على غيره وإن كان محتاجا بحجة أنه أولى بماله من الفقير، وهو مثال سيئ يقوله البخيل مبررا بخله، كما أن أغلب المصريون يقولون هذا المثل دون معرفة بأصله معتقدين بأن الجامع هو المسجد، بينما الجامع هنا هو جامع الضرائب في أيام الحكم العثماني، الذى كان ينزل على القرى ليحصل على المال من المزارعين ومن يتعثر في السداد تسحب منه الأرض لصالح من يسدد هذا الدين، وفى يوم تأخر الجامع عن موعد فقال أهل القرية بركة اللي جت منك يا جامع.وكانوا إذا قرروا ترك الأرض وعدم سداد المال يقولون "الزيت اللي عازه البيت حرم ع الجامع".

"اللى بيته من إزاز ميحدفش الناس بالطوب"
يقال هذا المثل للشخص الذى يتحدث في أعراض الناس رغم أن أهل بيته ليسوا أسوياء، ومعنى "إزاز" أي زجاج، وفى المثل تشبيه بليغ حيث يصور بيت هذا الشخص وكأنه مبنى من زجاج وليس من الطوب لذا أى حجر صغير كفيل بأن يهشمه.

"البيت بيت أبونا والغرب يطردونا"
يقال هذا المثل حين يقوم الغريب بفرض رأيه على أصحاب الشأن، وغالبا يأتي هذا المثال على لسان أخت الزوج الوريثة في بيت الأب لزوجة أخيها التي يمكن أن تكون خارج البيت إذا طلقت.

"بيت المهمل يخرب قبل بيت الظالم"
يقال هذا المثل في حق الشخص المهمل وهو مثل شعبي يقال بقصد النصح أو العبرة.

"بيت النتاش ميعلاش"
يقال هذا الشخص في حق الظالم أو اللص الذى يسرق المال من غيره وفى النهاية يضيع كل ما سلبه من غيره ويموت فقيرا.

"بيت العز"
تقال هذه العبارة في حق اهل الكرم وليس المقصود منها جدران البيت، فعلى سبيل المثال يقال فلان ده من بيت عز، أي من عائلة كريمة.

موضوعات متعلقة

تعرف على أخبار السعودية اليوم عن الطيران 29-3-2021

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»


الصور

image description

دمياط تستعد للجمعة البيضاء 2021

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الآن.. تردد قناة إم بي سي دراما على النايل سات لمشاهدة مسلسلات رمضان 2021

ارتفاع نسبة رضا الأمريكيين عن عمليات التلقيح ضد كورونا لـ68%

تردد قناة مكسبي على النايل سات

الكمامة مستمرة.. دراسة: أقنعة الوجه ضرورة حتى مع تلقي لقاحات كورونا

أيام زمان

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

كواليس علاقة أنور وجدى بجماعة الإخوان

«أشهر السلاح في وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

أهرام المريخ.. خرافات الحضارة والهجوم النووى على الكوكب الأحمر

هيئة الكتاب تعلن عن شروط الاشتراك بمعرض فيصل للكتاب المخفض

مؤسسة فاروق حسنى تعلن أسماء الفائزين بجائزة النقد الفنى

فاروق حسنى: وزارة الثقافة أثقلت المؤسسة فى الوسط الإبداعى