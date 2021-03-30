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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. استكمال جلسات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:28 م
جلسات المتهم بالتحرش
جلسات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي
عادل عبد العال
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تستكمل الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقد بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين الدين غدًا الأربعاء ثاني جلسات محاكمة محمد جودت المتهم بالتحرش بطفلة المعادي في القضية رقم 4056 7 لسنة 2021 جنايات المعادي والمقيدة برقم 171 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم في يوم 832021 بدائرة قسم المعادي بالتحايل بخطف الطفلة المجني عليها يارا.أ.ح، بأن استدرجها إلى أحد العقارات قاصدًا إبعادها عن ذويها وأعين الرقباء، فتتبعته طواعية إلى حيث أرشدها وذلك على النحو المبين في التحقيقات، واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهى أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ ثمانية عشرة عامًا بالقوة بأن باغتها باستطالة يده إلى أماكن حساسة بجسدها بمواطن عفتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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