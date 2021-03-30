665 إصابة جديدة بكورونا في المغرب
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:27 م
أ ش أطباعة
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 665 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 495421 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية: بأن مجموع التحاليل التي جرت عقب إجراء 11935 فحصا، بلغ 5460086 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس من العام الماضي.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8813 حالة، كما تم تسجيل 580 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي المتعافين 483165 شخصا.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية: بأن مجموع التحاليل التي جرت عقب إجراء 11935 فحصا، بلغ 5460086 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس من العام الماضي.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8813 حالة، كما تم تسجيل 580 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي المتعافين 483165 شخصا.