أبطال تعويم «إيفر جيفين» يروون كواليس الملحمة الوطنية

إنجاز كبير حققه المهندسون والعاملون والفنيون فى هيئة قناة السويس، لتحريك السفينة الجانحة، التى عطلت حركة الملاحة العالمية فى الأيام الماضية، حيث واصلوا الليل بالنهار فى إزاحة آلاف الأطنان من الرمال أسفل السفينة، بهدف تعويمها وإعادتها لمسارها الطبيعى.وفى السطور التالية، يحكى عدد من هؤلاء العاملين والمهندسين، لـ«الدستور»، تفاصيل تلك الملحمة الوطنية والمهنية، التى خاضوها لإثبات أن مصر قادرة على صناعة المستحيل، وأن هيئة القناة فيها من الكفاءات ما يجعلها قادرة على تأمين وإدارة أهم مرفق ملاحى فى العالم بجدارة، كما رووا تفاصيل تحريك تلك السفينة التى تشبه الجبال، وكواليس العمل الفنى لإنجاز تلك المهمة.أحمد الباشا: لم نذق النوم من الفرحة.. وكنت واثقًا من قدرتنا على حل الأزمة٥٠ ساعة كاملة لم يذق فيها أحمد الباشا، فنى كهربائى بالكراكة مشهور، وزملاؤه النوم، ورغم نجاح عملية تعويم السفينة البنمية وفتح قناة السويس لحركة الملاحة، فإنهم لم يستطيعوا النوم. وقال أحمد: «فرحتنا بالإنجاز طيرت النوم من عنينا رغم أننا كنا واثقين من قدرتنا على حل الأزمة».وتابع: أعمل فى القناة منذ ٢٠ عامًا، واجهنا الكثير من التحديات وقمنا بعشرات من الإنجازات، كان آخرها دورنا فى مشروع شرق التفريعة.وأضاف: من اللحظة الأولى كنت واثقًا من قدرتنا على حل الأزمة، وكل ما كنا نحتاجه هو الصبر ولو كانت هذه الحادثة فى أى دولة أخرى لم تكن تستطيع حلها فى هذه الفترة القصيرة، ولكننا نملك أحدث معدات فى العالم، بجانب الطاقة البشرية المدربة والتى تملك روحًا معنوية عالية جدًا.محمود عطية: شعرنا بالفخر بعد نجاحناقال محمود عطية محمد، ٣٤ سنة، مهندس بحرى بهيئة القناة، ويعمل على إحدى الكراكات، إنه ظل يعمل بجوار السفينة طوال فترة جنوحها، ولم يكن أمامهم حل إلا الاستعانة بعدد كبير من الكراكات لتعميق المنطقة أسفل السفينة، وفصلها عن الجزء الطينى بالقناة لإدخال الماء أسفلها وتحريكها.وأضاف «عطية» أن الفريق ظل يعمل طوال الأربعة أيام الماضية دون نوم، متابعًا: «كنا نبدأ العمل فى تمام الثالثة فجرًا، عقب تناول وجبة السحور»، مواصلًا: «اعتدنا صوم شهر شعبان.. وقررنا الصوم رغم صعوبة العمل أملًا فى أن يحرك الله السفينة بدعواتنا».وأكمل أن أسرته كانت تدعمه بشكل كبير، وهذا الأمر أشعره بقيمة عمله، خاصة عقب تحريك السفينة، مضيفًا أن لحظة تحريكها امتزجت فيها مشاعر الفخر والوطنية، حيث همّ العمال بالتكبير، وتنوعت الهتافات بين «الله أكبر» و«تحيا مصر». وشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى على كلماته الجميلة التى تحدث بها عقب تحريك السفينة، حينما وصفهم بالأبطال.أحمد إبراهيم: فريق المهمة نجا من أهوالأوضح أحمد إبراهيم، مهندس بحرى على كراكة «مشهور»، أن أغلب العاملين على تحريك السفينة كانوا صائمين، بالرغم من المجهود الكبير المبذول طوال اليوم. وأضاف «إبراهيم» أنه لم تكن هناك مواعيد عمل، إذ كانوا يواصلون اليوم كاملًا، والتوقف يكون فى أذان المغرب للإفطار، وقبل الفجر للسحور فقط.وكشف عن أن التكريك تحت السفينة كان له العديد من المخاطر والأهوال التى نجا منها الفريق، إذ إن «الكراكة» تلمس باطن السفينة خلال عملية الحفر، وهو أمر كان من الممكن أن يحدث كارثتين، الأولى ثقب السفينة وغرقها، والثانية انقلابها.وأكد أن الأمر الذى جعلهم يخرجون من هذه النكبة دون إحداث أى خدش فى السفينة هو تعاملهم بحرص بالغ مع كل خطوة تنفذ، منوهًا إلى أن تكاتف كل القائمين على الأزمة سواء فرق عمل ميدانية أو مسئولين جعلهم يحركونها فى أسرع وقت ممكن، مضيفًا: «قطعنا ألسنة المنافقين» الذين يحلمون بسقوط مصر.أسامة دندر: كان فيه خطر على حياتنا.. ورددنا الله أكبر مع أول حركةتحولت ساحة العمل على جانب القناة إلى ساحة تكبير عندما استطاعت القاطرات تحريك السفينة البنمية الجانحة وتعويمها فى الاتجاه الصحيح، بهذا الوصف بدأ أسامة دندر، فنى على الكراكة مشهور، إحدى القاطرات التى ساعدت فى حل أزمة السفينة الجانحة، قائلًا: «انتهى عمل الكراكات فى فجر يوم الإثنين ودخلت القاطرات ونجحت فى تحريك وتحرير مقدمة السفينة بالكامل، ووقتها رددنا جميعًا الله أكبر، لأننا عشنا أصعب ٦ أيام فى حياتنا».وتابع: عملنا طوال هذه الفترة كفريق واحد، فقائد الكراكة كان فى موضعه وباقى الفريق بكل تخصصاته على أرض القناة نعمل معًا يد واحدة، موضحًا: «الحدث كان صعب والشغل كان فيه مخاطرة كبيرة على حياتنا، فكنا نعمل على الحفر تحت السفينة الجانحة بعمق ١٨ كم وأى حركة خاطئة من السفينة كان سيدمر الكراكة والعاملين فيها، ولكن غيرتنا على عملنا وعلى بلدنا لم يجعلنا نخشى أى مخاطرة حتى أنجزنا العمل».واستطرد: كنا نعمل من ١٠ الصبح حتى الواحدة صباحًا، كل وردية كانت تعمل ليومين متواصلين، ولم نهتم بالتعب والإرهاق المصاحب لعمليات الحفر، فكل هدفنا كان إنهاء الأزمة فى أقل وقت، قائلًا: «أعمل فى القناة منذ ٩ سنوات ولكن الغيرة على العمل والروح التى سادت عملية تعويم السفينة لم أرها من قبل بيننا، فكنا نعلم أن العالم يترقب ونقرأ ونتابع ما يكتب عن الحدث، وكان هدفنا هو إثبات أننا قادرون على حلها دون أى مساعدة خارجية وهذا ما حدث بالفعل.