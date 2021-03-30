«عوامى» صاحب أشهر صورة لتعويم «إيفر جيفين»: عملنا أسفل مدينة عائمة

فى الرابعة عصر أمس تحركت سفينة «إيفر جيفين» العملاقة، التى جنحت فى الممر الملاحى لقناة السويس.

هذا التوقيت والتاريخ هو موعد احتفال «على عوامى»، فنى ميكانيكا يعمل على الكراكة «مشهور»، صاحب أشهر صورة لانتصار العاملين بقناة السويس، الذى يتحدث لـ«الدستور» عن تعويم السفينة، وجهود زملائه على مدار أسبوع كامل تكلل بإنجاز.

قال: «ما حدث ملحمة تاريخية للعاملين فى قناة السويس، هذا الإنجاز تمكنا من تحقيقه بفضل المولى سبحانه وتعالى أولًا، ثم الجهود المبذولة من كل فرد ضحى بوقته ومجهوده، كنا جميعًا على قلب رجل واحد، كنا مجموعة تروس بتكمل بعضها».

وأضاف: «منذ أن سمعنا عن خبر جنوح السفينة العملاقة وجرى تكليفنا بالعمل لتوسعة المجرى لتتمكن السفينة من تعديل وضعيتها، كان أول شعور انتابنا هو الخوف لأنها كانت المرة الأولى، التى يتم فيها تكليفنا بالتكريك أسفل سفينة عملاقة فى المجرى الملاحى».

وتابع: «الكراكة التى نعمل عليها ضخمة جدًا لكن بمجرد وصولنا إلى السفينة انتابتنا الرهبة أكثر وأكثر لأننا شعرنا بضآلة حجم الكراكة مقارنة بحجم السفينة».

واستكمل «عوامى»: «كنا نعمل أسفل ما يشبه مدينة عائمة عملاقة، وكنا نخاطر بأرواحنا، لأن الكراكة كانت ملاصقة للسفينة، ونعمل على عمق ١٥ مترًا و١٨ مترًا».

واستطرد: «لأول مرة فى التاريخ يجرى تكريك لسفينة دون تفريغها، هذا هو الإنجاز الذى استطاعت هيئة قناة السويس تحقيقه، وهو الإنجاز الذى يتحدث عنه العالم أجمع، لأن تفريغ السفينة من حمولتها كان سيستغرق شهورًا، إضافة إلى عدم وجود مكان مناسب لتخزين حمولة السفينة، فكان الأمر مستحيلًا».

وعن الساعات الأخيرة لبداية تعويم سفينة «إيفر جيفين»، يقول: «فى هذا اليوم واصلنا التكريك أسفل السفينة، وكنا نتعلم من كل محاولة تكريك سابقة، إلى أن نجحنا فى التكريك على عمق ١٨ مترًا، وبدأنا تعويمها ليلة ٢٩ مارس فى الثالثة فجرًا».

واختتم: «تمكنا من إيصال المياه لأسفل السفينة، وتمكنت القاطرات من الاقتراب منها وسحبها وإعادتها لقلب المجرى بنسبة ٨٠٪ وكانت نسبة كبيرة، وانتظرنا الفرصة المناسبة لوضع المد والجزر واتجاه الرياح لنستفيد منهما لنتمم عملية التعويم بشكل كامل، وهو ما حدث بالفعل».