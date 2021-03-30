رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«عوامى» صاحب أشهر صورة لتعويم «إيفر جيفين»: عملنا أسفل مدينة عائمة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:20 م
سفينة إيفر جيفين
سفينة إيفر جيفين
ايناس سعيد
طباعة
فى الرابعة عصر أمس تحركت سفينة «إيفر جيفين» العملاقة، التى جنحت فى الممر الملاحى لقناة السويس.
هذا التوقيت والتاريخ هو موعد احتفال «على عوامى»، فنى ميكانيكا يعمل على الكراكة «مشهور»، صاحب أشهر صورة لانتصار العاملين بقناة السويس، الذى يتحدث لـ«الدستور» عن تعويم السفينة، وجهود زملائه على مدار أسبوع كامل تكلل بإنجاز.
قال: «ما حدث ملحمة تاريخية للعاملين فى قناة السويس، هذا الإنجاز تمكنا من تحقيقه بفضل المولى سبحانه وتعالى أولًا، ثم الجهود المبذولة من كل فرد ضحى بوقته ومجهوده، كنا جميعًا على قلب رجل واحد، كنا مجموعة تروس بتكمل بعضها».
وأضاف: «منذ أن سمعنا عن خبر جنوح السفينة العملاقة وجرى تكليفنا بالعمل لتوسعة المجرى لتتمكن السفينة من تعديل وضعيتها، كان أول شعور انتابنا هو الخوف لأنها كانت المرة الأولى، التى يتم فيها تكليفنا بالتكريك أسفل سفينة عملاقة فى المجرى الملاحى».
وتابع: «الكراكة التى نعمل عليها ضخمة جدًا لكن بمجرد وصولنا إلى السفينة انتابتنا الرهبة أكثر وأكثر لأننا شعرنا بضآلة حجم الكراكة مقارنة بحجم السفينة».
واستكمل «عوامى»: «كنا نعمل أسفل ما يشبه مدينة عائمة عملاقة، وكنا نخاطر بأرواحنا، لأن الكراكة كانت ملاصقة للسفينة، ونعمل على عمق ١٥ مترًا و١٨ مترًا».
واستطرد: «لأول مرة فى التاريخ يجرى تكريك لسفينة دون تفريغها، هذا هو الإنجاز الذى استطاعت هيئة قناة السويس تحقيقه، وهو الإنجاز الذى يتحدث عنه العالم أجمع، لأن تفريغ السفينة من حمولتها كان سيستغرق شهورًا، إضافة إلى عدم وجود مكان مناسب لتخزين حمولة السفينة، فكان الأمر مستحيلًا».
وعن الساعات الأخيرة لبداية تعويم سفينة «إيفر جيفين»، يقول: «فى هذا اليوم واصلنا التكريك أسفل السفينة، وكنا نتعلم من كل محاولة تكريك سابقة، إلى أن نجحنا فى التكريك على عمق ١٨ مترًا، وبدأنا تعويمها ليلة ٢٩ مارس فى الثالثة فجرًا».
واختتم: «تمكنا من إيصال المياه لأسفل السفينة، وتمكنت القاطرات من الاقتراب منها وسحبها وإعادتها لقلب المجرى بنسبة ٨٠٪ وكانت نسبة كبيرة، وانتظرنا الفرصة المناسبة لوضع المد والجزر واتجاه الرياح لنستفيد منهما لنتمم عملية التعويم بشكل كامل، وهو ما حدث بالفعل».

موضوعات متعلقة

حبس زوج إسراء عماد وضبط وإحضار شقيقه ووالدته

السيسي: «محدش هياخد نقطة ميّة من مصر.. رد فعلنا هيأثر على استقرار المنطقة كلها»

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة


الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

image description

ميدان التحرير يستعد لمرور موكب المومياوات الملكية

الأكثر قراءة

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ارتفاع نسبة رضا الأمريكيين عن عمليات التلقيح ضد كورونا لـ68%

تردد قناة مكسبي على النايل سات

الكمامة مستمرة.. دراسة: أقنعة الوجه ضرورة حتى مع تلقي لقاحات كورونا

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

664 متسابقا.. تعرف على أسماء الفائزين بجائزة فاروق حسني للرسم

مؤسسة فاروق حسني تعلن أسماء الفائزين بمسابقة النحت

أسماء الفائزين بجائزة فاروق حسني للتصوير الفوتوغرافي

ننشر أسماء الفائزين بمسابقة مؤسسة فاروق حسني فرع العمارة