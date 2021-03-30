664 متسابقا.. تعرف على أسماء الفائزين بجائزة فاروق حسني للرسم

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، عن أسماء الفائز، جائزة التصوير "الرسم"، وتبلغ قيمة جائزة التصوير "الرسم" 100 ألف جنيه، 50 ألفا للمركز الأول، و30 ألفا، والمركز الثاني، و20 ألفا للمركز الثالث.وفاز بالمركز الأول ودرع التكريم أيمن محمد سعيد مصطفي خلاف، وفاز بالمركز الثاني مناصفة آية مصطفي مهيري عبد العزيز، أمنية أشرف أحمد الرفاعي إسماعيل، وفاز بالمركز الثالث مناصفة ندى محمود عبد المعبود صقر، محمد أمين التهامي.تقدم لمسابقة التصوير "الرسم" هذا العام عدد 664 متسابقًا من 20 محافظة على مستوى الجمهورية حيث تأهل منهم للمرحلة النهائية 68 متسابقا.وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير "رسم" كلًا من:الدكتورة عليه عبد الهادي - عميد كلية العمارة والفنون سابقًا – جامعة البتراء ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث سابقًا- جامعة حلوان.‎الدكتور حسين الشابورى - فنان تشكيلي وخبير التصميم والعرض المتحفي.‎الدكتور أشرف رضا - الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة - جامعة حلوان.‎الفنان سمير فؤاد - فنان تشكيلي.‎الفنان إيهاب اللبان- فنان ونحات ومدير مجمع الفنون – وزارة الثقافة.