رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

664 متسابقا.. تعرف على أسماء الفائزين بجائزة فاروق حسني للرسم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:20 م
فاروق حسني
فاروق حسني
جمال عاشور
طباعة
أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، عن أسماء الفائز، جائزة التصوير "الرسم"، وتبلغ قيمة جائزة التصوير "الرسم" 100 ألف جنيه، 50 ألفا للمركز الأول، و30 ألفا، والمركز الثاني، و20 ألفا للمركز الثالث.

وفاز بالمركز الأول ودرع التكريم أيمن محمد سعيد مصطفي خلاف، وفاز بالمركز الثاني مناصفة آية مصطفي مهيري عبد العزيز، أمنية أشرف أحمد الرفاعي إسماعيل، وفاز بالمركز الثالث مناصفة ندى محمود عبد المعبود صقر، محمد أمين التهامي.

تقدم لمسابقة التصوير "الرسم" هذا العام عدد 664 متسابقًا من 20 محافظة على مستوى الجمهورية حيث تأهل منهم للمرحلة النهائية 68 متسابقا.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير "رسم" كلًا من:

الدكتورة عليه عبد الهادي - عميد كلية العمارة والفنون سابقًا – جامعة البتراء ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث سابقًا- جامعة حلوان.
‎الدكتور حسين الشابورى - فنان تشكيلي وخبير التصميم والعرض المتحفي.
‎الدكتور أشرف رضا - الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة - جامعة حلوان.
‎الفنان سمير فؤاد - فنان تشكيلي.
‎الفنان إيهاب اللبان- فنان ونحات ومدير مجمع الفنون – وزارة الثقافة.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

شاب يعتدى على فتاة بالساطور بمطروح.. ووالدها: قطع بنتى وعاوز حقها

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي


الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

image description

ميدان التحرير يستعد لمرور موكب المومياوات الملكية

الأكثر قراءة

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ارتفاع نسبة رضا الأمريكيين عن عمليات التلقيح ضد كورونا لـ68%

تردد قناة مكسبي على النايل سات

الكمامة مستمرة.. دراسة: أقنعة الوجه ضرورة حتى مع تلقي لقاحات كورونا

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

فاروق حسنى: وزارة الثقافة أثقلت المؤسسة فى الوسط الإبداعى

664 متسابقا.. تعرف على أسماء الفائزين بجائزة فاروق حسني للرسم

مؤسسة فاروق حسني تعلن أسماء الفائزين بمسابقة النحت

أسماء الفائزين بجائزة فاروق حسني للتصوير الفوتوغرافي