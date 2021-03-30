قومى المرأة بالشرقية يختتم فعاليات حملة «طرق الأبواب» بقرية الحلوات

اختتم فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية اليوم، فعاليات حملة "طرق الأبواب"، بعنوان "احميها من الختان"، والتى تطلقها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وبالتعاون مع اليونيسف والتى استمرت لمدة 3 أيام.وقالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إن اليوم الثانى قد شهد انعقاد ندوة بمركز شباب قرية الحلوات، دائرة مركز الإبراهيمية، بحضور مقررة الفرع ومجموعة من العضوات، وتهدف الحملة لنشر الوعى بأضرار الختان من خلال نشر الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث، وخلق رفض مجتمعى للثقافات الموروثة والمتعلقة بربط الختان بالدين، والتعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها.كما تطرق الحديث لرأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات، والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، والحديث عن جهود فرع المجلس في شتى مجالات تمكين المرأة وحمايتها، والتعريف بدور مكتب الشكاوي في مساندة المرأة وتمكينها من الحصول على حقوقها.وأوضحت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، أنه على هامش الحملة، تم تنظيم زيارات بقرى المراكز، حيث تم اليوم 9352 زيارة وذلك فى 104 قرية بالمحافظة، واستهدفت خلالها 15081 سيدة، 9952 رجل، وذلك عن طريق الرائدات الريفيات، ونقلت الرائدات الريفيات رسائل التى تتضمن رسائل الحملة توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات.