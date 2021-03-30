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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مؤسسة فاروق حسني تعلن أسماء الفائزين بمسابقة النحت

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:17 م
مؤسسة فاروق حسني
مؤسسة فاروق حسني
جمال عاشور
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أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، عن أسماء الفائز بجائزة النحت، وتبلغ قيمة جائزة النحت 100 ألفا جنيه، 50 ألفا للمركز الأول، و30 ألفا للمركز الثاني، و20 ألفا للمركز الثالث.

وفاز بالمركز الأول ودرع التكريم مصطفي محمد المغاوري رواش، وفاز بالمركز الثاني عبد الرحمن علاء محمود العجوز، وفاز بالمركز الثالث مناصفة منى عمر مصطفي العطيفي، ريم أسامة مصطفي عبد المجيد.

تقدم لمسابقة النحت هذا العام عدد 106 متسابقًا من 17 محافظة على مستوى الجمهورية حيث تأهل منهم للمرحلة النهائية 22 متسابقا.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة النحت كلًا من:
الفنان عبد العزيز صعب - أستاذ بكلية الفنون التطبيقية قسم النحت.
‎الدكتور شمس القرنفلي - عميد كلية الفنون التطبيقية.
‎الدكتور عصام درويش - أستاذ دكتور بقسم النحت - كلية التربية الفنية جامعة حلوان.
‎الفنان ناجى فريد فنان تشكيلي – نحات.
‎الفنان إيهاب اللبان - فنان ونحات ومدير مجمع الفنون – وزارة الثقافة.

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