غرفة تكنولوجيا المعلومات: جائحة كورونا فرصة جيدة للتحول الرقمي

قال المهندس وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أكبر المستفيدين من جائحة كورونا المستجد " كوفيد ١٩" لافتا إلى أن القطاع شهد طفرة في التحول الرقمي والاعتماد علي التطبيقات والحلول التكنولوجية عن بعد والتي جذبت عدد كبير من المستخدمين.وأكد جاد في تصريحات لـ"الدستور " إلى أن التحول الرقمي كان مخطط له خلال العشر سنوات المقبلة وجائحة فيرس كورونا أسرعت من وتيرة الاعتماد علي منظومة التحول الرقمي من قبل القطاعين الحكومي والخاص مشيرا إلي زيادة نسبة استخدام الهيئات والمؤسسات الحكومية الي برامج التواصل الرقمي والفيديو كونفرانس والتي أصبحت موفرة للوقت والجهد والمال.وأوضح رئيس الغرفة أن معظم الاجتماعات والأعمال اليومية أصبحت تتم عبر التطبيقات الرقمية والتي اتاحت فرصة التفاعل الرقمي وإقرار نظام العمل من المنزل والتي أدت إلي توفير حماية للموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي وتسهيل إجراءات التعاون الرقمي بين الجهات المختلفة.في نفس السياق وصف المهندس هشام صفوت عضو الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالغرف التجارية جائحة كورونا بال "فرصة جيدة" للشركات والهيئات للتحول رقميا موضحا أن كورونا أدت إلي زيادة حجم المعاملات الإلكترونية والمالية عبر الانترنت ونمو حجم التجارة الإلكترونية.وأضاف أن شركات التكنولوجيا والتطبيقات أونلاين نمت بنسبة تتراوح بين ٥٠ إلي ٣٠٠% بحسب نوع التطبيق وعدد المستخدمين لها متوقعا زيادة حجم التطبيقات الرقمية خلال الفترة المقبلة والتي جاءت نتيجة التوعية بأهمية التحول رقميا.وقال إن تطبيقات التجارة الإلكترونية في مصر نمت بنسبة ١٠٠% خلال العام الماضي متوقعا زيادة حجم العمليات الإلكترونية علي مواقع التجارة الإلكترونية خلال العام الجاري والذي شهد اعتماد المستهلكين علي التسوق عبر الانترنت.