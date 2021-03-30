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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد إنهاء أزمة السفينة الجانحة.. 5 أسباب لفرحة المصريين

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:16 م
السفينة الجانجة
السفينة الجانجة
شيماء دهب
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6 أيام محاولات مستمرة لتعويم السفينة الجانجة، خلال هذه الأيام كان كافة المصريون منتظرون الحل لهذه الأزمة، بعد توقف حركة الملاحة شبة الدائم وخسارة مصر والعالم الملايين، ولكن بأيدي مصرية لا تكل ولا تمل فرح الشعب المصري بتعويم السفينة بعد فترة وجدها البعض عبقرية وتدل على إصرار وعظمة الدولة المصرية.

وفي هذه السطور نرصد أسباب فرحة المصريين:

1- قناة السويس والفرحة الأولى
ترتبط قناة السويس مع المصريين كونها ملك لكل فرد من الشعب وذلك عقب إعلان الرئيس جمال عبد الناصر في خطابه التاريخي في مدينه الإسكندرية عام 1956حيث قرار تأميم القناة وجاء في القرار:"" تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (شركة مساهمة مصرية) وتنقل إلى الدولة جميع مالها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات وتحل الهيئات واللجان القائمة حاليًا على إدارتها"، فتحولت مصر وقتها لاحتفالات وفرح الشعب بهذا القرار.

2- الثقة في الإدارة المصرية
جمع هذا الموقف وقدرة المصريون على تخطي الأزمة، وتحطيم توقعات الحاقدين جمعهم على الثقة في الإدارة المصرية والسرعة في تخطي الأزمات والعقبات التى نمر بها، مما نطمأن أن الدولة في يد أمينة.

3- العمال البسطاء والصور المنتشرة
فرحة المصريين جاءت ايضًا من فرحة العمال البسطاء الذين تسببوا في تعويم السفينه نظرتنا لهم أعطتنا الأمل في حل الأزمة، وايمانهم بأن القناة ملكهم هي من قادتهم لذلك في النهاية، وانتشار صورهم عبر الفيس بوك مما أسعد المصريين.

وقال أحمد عزت الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، هو يعمل في قناة السويس مدة 17 عامًا ماضية، كما أنه مشرف على قسم بناء السفن واللحام بقسم تحركات الإسماعيلية، وعن حالته وقت الأزمة: "كنا في حالة ارتباك وكنا مستعدين 24 ساعة بتجهيز الشغل أو يحتاجونا في أي حاجة لحد ما احتجونا في تصليح القاطرة "بركة"، وبتوجيهات الفريق أسامة ربيع والمسؤولين روحنا عملنا صيانة للقاطرة "بركة" المسؤولة الرئيسية عن الشد، ودخلناها الخدمة هي والقاطرة مساعد 2 بعد ما تم تصحليها برضو، وكان من المستحيل يتم تصليحهم في المياه والمفروض تدخل على رصيف بس إحنا قمنا بتصليحها في المياه، والسفينة الحمد لله خرجت بسلام".

4- كلمة الرئيس وفرحة المصريين
فرح المصريين بتعويم السفينه وخاصة بكلمة الرئيس السيسي ورسائلة القوية، والقاؤه التحية على كافة العاملين عبر قناة السويس كما وجه الشكر لكافة الدول التى عرضت المساعدة في التعامل مع أزمة السفينه الجانحة، وعلى الرغم من التحديات التى واجهناها وتمت دون خسائر.

5- اهتمام العالم وعدم الشماتة
فرحة المصريين جاءت ايضًا من اهتمام العالم أجمع بالقضية والالتفات لأهمية قناة السويس كمجرى ملاحي عالمى، بالإضافة لعدم شماتة الأعداء والمشككين في نجاح المصريين في تعويم السفينة.

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