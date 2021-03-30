أسماء الفائزين بجائزة فاروق حسني للتصوير الفوتوغرافي

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، عن أسماء الفائزين بجائزة التصوير الفوتوغرافي، وتبلغ قيمة جائزة التصوير الفوتوغرافي 100 ألف جنيه، 50 ألفا للمركز الأول، و30 ألفا للمركز الثاني، و20 ألفا للمركز الثالث.وفاز بالمركز الأول ودرع التكريم أحمد محسن منصور حسن، وفاز بالمركز الثاني أحمد حمدي مصطفي محمود، وفاز بالمركز الثالث مناصفة أحمد محمد عبد الشافي، محمود محمد عبد الفتاح أحمد.وتقدم لمسابقة التصوير الفوتوغرافي هذا العام عدد 231 متسابقًا من 23 محافظة على مستوى الجمهورية حيث تأهل منهم للمرحلة النهائية 11 متسابقا.وتضم لجنة تحكيم مسابقة العمارة كلًا من:الفنان أيمن لطفيالفنان عماد عبد الهاديالفنان جلال المسرى